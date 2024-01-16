Власти готовятся продолжить масштабный ремонт курганской областной больницы

Губернатор Шумков: на торги выставят ремонт трех отделений областной больницы

Шумков осмотрел отремонтированные отделения и стройплощадку поликлиники Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане готовятся выставить на торги ремонт трех отделений областной клинической больницы (ОКБ). Об этом рассказал губернатор региона Вадим Шумков, который проверил ход выполненных работ на объекте.

«Внешний ремонт проведен. Благоустройство передней части участка, выходящего на улицу Гоголя, сделано. Из пяти отделений ремонт завершен в одном, завершается — в другом. Подрядчика, „впавшего в анабиоз“, заменили. На торги готовятся ремонт еще трех отделений и внутренней части территории ОКБ», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале.

Рядом строится девятиэтажная поликлиника. Планируется, что учреждение начнет работу в 2025 году. По словам губернатора, сейчас чиновники рассматривают варианты расширения парковки для удобства посетителей.

Обустройство медучреждения по поручению Шумкова проводится поэтапно. За несколько лет в больнице обновили отделения пульмонологии и гастроэнтерологии, операционные, эндоскопию и гематологию, фасады, благоустраивают территорию и закупают современное оборудование. Главврач организации Николай Плотников отмечал, что здесь ведется планомерная работа по привлечению молодых специалистов и врачей из других регионов.