В Ялуторовске из-за выборов отменили выпекание гигантского блина

12 марта 2024 в 19:18 Размер текста - 17 +

Ежегодно на Масленицу в Ялуторовске пекут гигантские блины Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Выпекание гигантского блина, которое ежегодно проводили в Ялуторовске (Тюменская область) во время Масленицы, отменили из-за выборов президента РФ. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к тюменской политике. «Ежегодно в масленичную неделю в Ялуторовске выпекали блин, размеры которого потом вносят в Книгу рекордов страны. В этом году мероприятие проводить не стали из-за загруженности местной мэрии», — говорят собеседники агентства. В администрации Ялуторовска сообщили, что событие все же состоится, но позже. Его решили перенести на лето. Ранее URA.RU сообщало, что в дни президентских выборов в Тюменской области отменят уроки в тех школах, где находятся избирательные участки. Об этом рассказал председатель избирательной комиссии области Игорь Халин.

Выпекание гигантского блина, которое ежегодно проводили в Ялуторовске (Тюменская область) во время Масленицы, отменили из-за выборов президента РФ. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к тюменской политике. «Ежегодно в масленичную неделю в Ялуторовске выпекали блин, размеры которого потом вносят в Книгу рекордов страны. В этом году мероприятие проводить не стали из-за загруженности местной мэрии», — говорят собеседники агентства. В администрации Ялуторовска сообщили, что событие все же состоится, но позже. Его решили перенести на лето. Ранее URA.RU сообщало, что в дни президентских выборов в Тюменской области отменят уроки в тех школах, где находятся избирательные участки. Об этом рассказал председатель избирательной комиссии области Игорь Халин.