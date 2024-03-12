В Ялуторовске из-за выборов отменили выпекание гигантского блина

Выпекание гигантского блина, которое ежегодно проводили в Ялуторовске (Тюменская область) во время Масленицы, отменили из-за выборов президента РФ. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к тюменской политике.
«Ежегодно в масленичную неделю в Ялуторовске выпекали блин, размеры которого потом вносят в Книгу рекордов страны. В этом году мероприятие проводить не стали из-за загруженности местной мэрии», — говорят собеседники агентства.
В администрации Ялуторовска сообщили, что событие все же состоится, но позже. Его решили перенести на лето.
Ранее URA.RU сообщало, что в дни президентских выборов в Тюменской области отменят уроки в тех школах, где находятся избирательные участки. Об этом рассказал председатель избирательной комиссии области Игорь Халин.
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