В Ялуторовске из-за выборов отменили выпекание гигантского блина

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Масленица. Ялуторовск, блины, масленица
Ежегодно на Масленицу в Ялуторовске пекут гигантские блины Фото:

Выпекание гигантского блина, которое ежегодно проводили в Ялуторовске (Тюменская область) во время Масленицы, отменили из-за выборов президента РФ. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к тюменской политике.

«Ежегодно в масленичную неделю в Ялуторовске выпекали блин, размеры которого потом вносят в Книгу рекордов страны. В этом году мероприятие проводить не стали из-за загруженности местной мэрии», — говорят собеседники агентства.

В администрации Ялуторовска сообщили, что событие все же состоится, но позже. Его решили перенести на лето.

Ранее URA.RU сообщало, что в дни президентских выборов в Тюменской области отменят уроки в тех школах, где находятся избирательные участки. Об этом рассказал председатель избирательной комиссии области Игорь Халин.

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Выпекание гигантского блина, которое ежегодно проводили в Ялуторовске (Тюменская область) во время Масленицы, отменили из-за выборов президента РФ. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к тюменской политике. «Ежегодно в масленичную неделю в Ялуторовске выпекали блин, размеры которого потом вносят в Книгу рекордов страны. В этом году мероприятие проводить не стали из-за загруженности местной мэрии», — говорят собеседники агентства. В администрации Ялуторовска сообщили, что событие все же состоится, но позже. Его решили перенести на лето. Ранее URA.RU сообщало, что в дни президентских выборов в Тюменской области отменят уроки в тех школах, где находятся избирательные участки. Об этом рассказал председатель избирательной комиссии области Игорь Халин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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