Минобороны показало кадры уничтожения ДРГ в Белгородской области. Видео

12 марта 2024 в 19:14 Размер текста - 17 +

Прорыва украинской ДРГ допущено не было, заявили в Минобороны РФ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Украинские диверсанты пытались проникнуть в Белгородскую область Украиская диверсионная группа (ДРГ) была уничтожена около погранперехода в Белгородской области. Минобороны РФ делится кадрами операции. «Прорыв украинских ДРГ не допущен. Диверсионные группы украинских боевиков были уничтожены на погранпереходе. На кадрах видны подбитая техника и убегающие террористы, уносящие раненых», — сообщили в telegram-канале Минобороны РФ. ДРГ пыталась проникнуть в Белгородскую область днем 12 марта. Военкоры сообщали об активных боевых действиях на границе. ВСУ для операции использовали танки. Рядом с погранпереходом были подбиты несколько БТР и бронированных машин. Также ВСУ пытались прорваться и в Курскую область. Подробнее о двух атаках — в материале URA.RU. Военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач в разговоре с URA.RU заявил, что действия украинских ДРГ не приведут к тому, чего хочет Киев. Он отметил, что для успеха операции необходима большая часть военных. Их переброска с другой части фронта приведет к обрушению линии боевого соприкосновения.

Украиская диверсионная группа (ДРГ) была уничтожена около погранперехода в Белгородской области. Минобороны РФ делится кадрами операции. «Прорыв украинских ДРГ не допущен. Диверсионные группы украинских боевиков были уничтожены на погранпереходе. На кадрах видны подбитая техника и убегающие террористы, уносящие раненых», — сообщили в telegram-канале Минобороны РФ. ДРГ пыталась проникнуть в Белгородскую область днем 12 марта. Военкоры сообщали об активных боевых действиях на границе. ВСУ для операции использовали танки. Рядом с погранпереходом были подбиты несколько БТР и бронированных машин. Также ВСУ пытались прорваться и в Курскую область. Подробнее о двух атаках — в материале URA.RU. Военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач в разговоре с URA.RU заявил, что действия украинских ДРГ не приведут к тому, чего хочет Киев. Он отметил, что для успеха операции необходима большая часть военных. Их переброска с другой части фронта приведет к обрушению линии боевого соприкосновения.