Минобороны показало кадры уничтожения ДРГ в Белгородской области. Видео

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, вертолет, воздушная атака, ракетный залп, сбойка,  stock
Прорыва украинской ДРГ допущено не было, заявили в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Украинские диверсанты пытались проникнуть в Белгородскую область

Украиская диверсионная группа (ДРГ) была уничтожена около погранперехода в Белгородской области. Минобороны РФ делится кадрами операции.

«Прорыв украинских ДРГ не допущен. Диверсионные группы украинских боевиков были уничтожены на погранпереходе. На кадрах видны подбитая техника и убегающие террористы, уносящие раненых», — сообщили в telegram-канале Минобороны РФ.

ДРГ пыталась проникнуть в Белгородскую область днем 12 марта. Военкоры сообщали об активных боевых действиях на границе. ВСУ для операции использовали танки. Рядом с погранпереходом были подбиты несколько БТР и бронированных машин. Также ВСУ пытались прорваться и в Курскую область. Подробнее о двух атаках — в материале URA.RU.

Военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач в разговоре с URA.RU заявил, что действия украинских ДРГ не приведут к тому, чего хочет Киев. Он отметил, что для успеха операции необходима большая часть военных. Их переброска с другой части фронта приведет к обрушению линии боевого соприкосновения.

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Украиская диверсионная группа (ДРГ) была уничтожена около погранперехода в Белгородской области. Минобороны РФ делится кадрами операции. «Прорыв украинских ДРГ не допущен. Диверсионные группы украинских боевиков были уничтожены на погранпереходе. На кадрах видны подбитая техника и убегающие террористы, уносящие раненых», — сообщили в telegram-канале Минобороны РФ. ДРГ пыталась проникнуть в Белгородскую область днем 12 марта. Военкоры сообщали об активных боевых действиях на границе. ВСУ для операции использовали танки. Рядом с погранпереходом были подбиты несколько БТР и бронированных машин. Также ВСУ пытались прорваться и в Курскую область. Подробнее о двух атаках — в материале URA.RU. Военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач в разговоре с URA.RU заявил, что действия украинских ДРГ не приведут к тому, чего хочет Киев. Он отметил, что для успеха операции необходима большая часть военных. Их переброска с другой части фронта приведет к обрушению линии боевого соприкосновения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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