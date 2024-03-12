Украиская диверсионная группа (ДРГ) была уничтожена около погранперехода в Белгородской области. Минобороны РФ делится кадрами операции.
«Прорыв украинских ДРГ не допущен. Диверсионные группы украинских боевиков были уничтожены на погранпереходе. На кадрах видны подбитая техника и убегающие террористы, уносящие раненых», — сообщили в
ДРГ пыталась проникнуть в Белгородскую область днем 12 марта. Военкоры сообщали об активных боевых действиях на границе. ВСУ для операции использовали танки. Рядом с погранпереходом были подбиты несколько БТР и бронированных машин. Также ВСУ пытались прорваться и в Курскую область. Подробнее о двух атаках — в материале URA.RU.
Военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач в разговоре с URA.RU заявил, что действия украинских ДРГ не приведут к тому, чего хочет Киев. Он отметил, что для успеха операции необходима большая часть военных. Их переброска с другой части фронта приведет к обрушению линии боевого соприкосновения.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.