Военкор Ткач назвал условия для прорыва Украины на российской границе

Военкор Ткач: если украинские диверсанты пойдут вперед, фронт обрушится

12 марта 2024 в 16:09 Размер текста - 17 +

Украинские ДРГ не могут повлиять на фронт без наступления за их спиной, сказал Василий Ткач Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Прорыв ВСУ на российской границе может быть успешным только в случае переброски части их войск с линии соприкосновения. Однако такой сценарий еще быстрее приведет к краху Киева. Об этом URA.RU сообщил военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач. «Если какие-то успехи у ВСУ будут, то их не удастся закрепить, и в итоге все опять вернется к ситуации, которая была до диверсионной атаки. Чтобы закрепиться, необходима поддержка армии. Лишних сил у них сейчас нет. Надо перебрасывать их с линии прикосновения, тогда там еще больше будет все сыпаться. С определенного момента такой процесс разрушения становится неконтролируемым. То есть если Украина действительно попробует перебросить силы и пойти вперед, то это будет означать с очень большой вероятностью полное обрушение фронта. Так что ситуация для Украины напоминает цугцванг. Что бы ты ни делал, все равно будет плохо», — сказал Василий Ткач. По его словам, в случае прорыва в РФ, ВСУ могут получить поддержку других государств. «Теоретически, если они попробуют зайти на российскую территорию, то Украина может рассчитывать на поддержку иностранных войск. То есть, если их поддержит Польша, Франция, НАТО, то они могут рассчитывать, что это принесет какой-то результат», — объяснил военкор. Новость по теме На Украине заявили о провале разведки после подрыва HIMARS Россией Сдерживать другие страны будет растущая угроза ядерного удара, подчеркнул собеседник агентства. «Все понимают, какие могут быть последствия. Президент России Владимир Путин говорил, что если НАТО введет свой контингент, начнет более активно участвовать в боевых действиях, то наш ответ будет жестким, вплоть до применения ядерного оружия», — продолжил эксперт. Текущие атаки и попытки прорыва ДРГ не могут понести серьезных последствий для фронта, уверен военный корреспондент. «Эти группы мелкие. Да, хорошо подготовленная ДРГ может нанести ущерб, например, взорвать объект или убить какого-нибудь представителя власти, который важен для региона. В целом же большого значения эти диверсионные атаки в военном плане не имеют без настоящей поддержки армии, то есть масштабного какого-то наступления», — подчеркнул Ткач. В Минобороны сообщило о 25 ночных попытках ВСУ атаковать объекты в России. Были перехвачены и уничтожены десятки беспилотников над девятью регионами: Белгородской, Брянской, Курской, Ленинградской, Московской, Орловской, Тульской, Нижегородской и Воронежской областями. Военкоры рассказали о попытке прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы на границе РФ. Речь идет о Курской и Белгородской областях. В российском военном ведомстве подтвердили информацию о попытке прорыва. Официально российская сторона заявила о значительных потерях со стороны ВСУ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Прорыв ВСУ на российской границе может быть успешным только в случае переброски части их войск с линии соприкосновения. Однако такой сценарий еще быстрее приведет к краху Киева. Об этом URA.RU сообщил военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач. «Если какие-то успехи у ВСУ будут, то их не удастся закрепить, и в итоге все опять вернется к ситуации, которая была до диверсионной атаки. Чтобы закрепиться, необходима поддержка армии. Лишних сил у них сейчас нет. Надо перебрасывать их с линии прикосновения, тогда там еще больше будет все сыпаться. С определенного момента такой процесс разрушения становится неконтролируемым. То есть если Украина действительно попробует перебросить силы и пойти вперед, то это будет означать с очень большой вероятностью полное обрушение фронта. Так что ситуация для Украины напоминает цугцванг. Что бы ты ни делал, все равно будет плохо», — сказал Василий Ткач. Сдерживать другие страны будет растущая угроза ядерного удара, подчеркнул собеседник агентства. «Все понимают, какие могут быть последствия. Президент России Владимир Путин говорил, что если НАТО введет свой контингент, начнет более активно участвовать в боевых действиях, то наш ответ будет жестким, вплоть до применения ядерного оружия», — продолжил эксперт. Текущие атаки и попытки прорыва ДРГ не могут понести серьезных последствий для фронта, уверен военный корреспондент. «Эти группы мелкие. Да, хорошо подготовленная ДРГ может нанести ущерб, например, взорвать объект или убить какого-нибудь представителя власти, который важен для региона. В целом же большого значения эти диверсионные атаки в военном плане не имеют без настоящей поддержки армии, то есть масштабного какого-то наступления», — подчеркнул Ткач. В Минобороны сообщило о 25 ночных попытках ВСУ атаковать объекты в России. Были перехвачены и уничтожены десятки беспилотников над девятью регионами: Белгородской, Брянской, Курской, Ленинградской, Московской, Орловской, Тульской, Нижегородской и Воронежской областями. Военкоры рассказали о попытке прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы на границе РФ. Речь идет о Курской и Белгородской областях. В российском военном ведомстве подтвердили информацию о попытке прорыва. Официально российская сторона заявила о значительных потерях со стороны ВСУ.