Путин спросил хирурга, не страшно ли ей оперировать недоношенных детей

Президент России Владимир Путин спросил у хирурга Юлии Шугиной, не страшно ли ей оперировать детей. Та заявила, что нет. Это произошло во время встречи с победителями конкурса управленцев «Лидеры России».
«Нет, мне нестрашно. Сначала были мысли, боже, я сделаю это… Не было понимания, приходилось разбираться, лицензироваться. Сейчас — безумное счастье. Мало кто может понять что мы чувствуем», — рассказала Юлия Шугина, отвечая на вопрос Путина. Прямой эфир встречи шел на телеканале «Россия-24».
Шугина занимается тем, что спасает недоношенных детей. Ранее она отмечала, что чаще всего операции проводятся у тех, кому поставлен диагноз «болезнь выживших недоношенных».
Путин в разговоре с ней добавил, что сейчас в России сократилась детская смертность. Он спросил у Шугиной, какие теперь у нее амбиции. Она заявила о желании поруководить многопрофессиональной детской клиникой.
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