Путин спросил хирурга, не страшно ли ей оперировать недоношенных детей

12 марта 2024 в 19:51 Размер текста - 17 +

Владимир Путин проводит встречу с победителями конкурса «Лидеры России» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин спросил у хирурга Юлии Шугиной, не страшно ли ей оперировать детей. Та заявила, что нет. Это произошло во время встречи с победителями конкурса управленцев «Лидеры России». «Нет, мне нестрашно. Сначала были мысли, боже, я сделаю это… Не было понимания, приходилось разбираться, лицензироваться. Сейчас — безумное счастье. Мало кто может понять что мы чувствуем», — рассказала Юлия Шугина, отвечая на вопрос Путина. Прямой эфир встречи шел на телеканале «Россия-24». Шугина занимается тем, что спасает недоношенных детей. Ранее она отмечала, что чаще всего операции проводятся у тех, кому поставлен диагноз «болезнь выживших недоношенных». Путин в разговоре с ней добавил, что сейчас в России сократилась детская смертность. Он спросил у Шугиной, какие теперь у нее амбиции. Она заявила о желании поруководить многопрофессиональной детской клиникой.

Президент России Владимир Путин спросил у хирурга Юлии Шугиной, не страшно ли ей оперировать детей. Та заявила, что нет. Это произошло во время встречи с победителями конкурса управленцев «Лидеры России». «Нет, мне нестрашно. Сначала были мысли, боже, я сделаю это… Не было понимания, приходилось разбираться, лицензироваться. Сейчас — безумное счастье. Мало кто может понять что мы чувствуем», — рассказала Юлия Шугина, отвечая на вопрос Путина. Прямой эфир встречи шел на телеканале «Россия-24». Шугина занимается тем, что спасает недоношенных детей. Ранее она отмечала, что чаще всего операции проводятся у тех, кому поставлен диагноз «болезнь выживших недоношенных». Путин в разговоре с ней добавил, что сейчас в России сократилась детская смертность. Он спросил у Шугиной, какие теперь у нее амбиции. Она заявила о желании поруководить многопрофессиональной детской клиникой.