Путин спросил хирурга, не страшно ли ей оперировать недоношенных детей

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир, топ
Владимир Путин проводит встречу с победителями конкурса «Лидеры России» Фото:

Президент России Владимир Путин спросил у хирурга Юлии Шугиной, не страшно ли ей оперировать детей. Та заявила, что нет. Это произошло во время встречи с победителями конкурса управленцев «Лидеры России».

«Нет, мне нестрашно. Сначала были мысли, боже, я сделаю это… Не было понимания, приходилось разбираться, лицензироваться. Сейчас — безумное счастье. Мало кто может понять что мы чувствуем», — рассказала Юлия Шугина, отвечая на вопрос Путина. Прямой эфир встречи шел на телеканале «Россия-24».

Шугина занимается тем, что спасает недоношенных детей. Ранее она отмечала, что чаще всего операции проводятся у тех, кому поставлен диагноз «болезнь выживших недоношенных».

Путин в разговоре с ней добавил, что сейчас в России сократилась детская смертность. Он спросил у Шугиной, какие теперь у нее амбиции. Она заявила о желании поруководить многопрофессиональной детской клиникой.

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Президент России Владимир Путин спросил у хирурга Юлии Шугиной, не страшно ли ей оперировать детей. Та заявила, что нет. Это произошло во время встречи с победителями конкурса управленцев «Лидеры России». «Нет, мне нестрашно. Сначала были мысли, боже, я сделаю это… Не было понимания, приходилось разбираться, лицензироваться. Сейчас — безумное счастье. Мало кто может понять что мы чувствуем», — рассказала Юлия Шугина, отвечая на вопрос Путина. Прямой эфир встречи шел на телеканале «Россия-24». Шугина занимается тем, что спасает недоношенных детей. Ранее она отмечала, что чаще всего операции проводятся у тех, кому поставлен диагноз «болезнь выживших недоношенных». Путин в разговоре с ней добавил, что сейчас в России сократилась детская смертность. Он спросил у Шугиной, какие теперь у нее амбиции. Она заявила о желании поруководить многопрофессиональной детской клиникой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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