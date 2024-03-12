Путин: на программу «Время героев» поступило 30 тысяч заявок

12 марта 2024 в 19:48 Размер текста - 17 +

Путин проводит встречу с победителями конкурса «Лидеров России» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С начала марта 2024 года на программу «Время героев» поступило 30 тысяч заявок. Для них будет строгий отбор. Сам конкурс будет проводиться на постоянной основе. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с победителями конкурса «Лидеры России». «Открывается новая страничка — это „Время героев“ для тех, кто, а такие здесь, в этой аудитории, тоже есть, тех, кто принимал и принимает непосредственное участие в служении Родине в зоне специальной военной операции. С марта мы начали принимать заявки, уже 30 тысяч заявок поступило. Ясно, что должен быть, и он будет, достаточно строгий отбор», — сказал Путин. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Путин подчеркнул, что это «не разовая акция». Ее будут проводить на регулярной основе, поэтому те, кто не попадут «с первого захода», будут иметь дополнительные шансы повторить попытку, резюмировал глава государства.

С начала марта 2024 года на программу «Время героев» поступило 30 тысяч заявок. Для них будет строгий отбор. Сам конкурс будет проводиться на постоянной основе. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с победителями конкурса «Лидеры России». «Открывается новая страничка — это „Время героев“ для тех, кто, а такие здесь, в этой аудитории, тоже есть, тех, кто принимал и принимает непосредственное участие в служении Родине в зоне специальной военной операции. С марта мы начали принимать заявки, уже 30 тысяч заявок поступило. Ясно, что должен быть, и он будет, достаточно строгий отбор», — сказал Путин. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Путин подчеркнул, что это «не разовая акция». Ее будут проводить на регулярной основе, поэтому те, кто не попадут «с первого захода», будут иметь дополнительные шансы повторить попытку, резюмировал глава государства.