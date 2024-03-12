Путин: 29 иностранцев после «Лидеров России» решили получить гражданство РФ

12 марта 2024 в 19:42 Размер текста - 17 +

Желание получить гражданство РФ высказали несколько представителей из США, Греции и Болгарии Фото: Александр Кулаковский © URA.RU По итогам управленческого конкурса «Лидеры России» 29 человек из 12 иностранных государств захотели получить гражданство России. Для них будет предусмотрен упрощенный порядок его получения. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. «Для них [конкурсантов] предусмотрен ускоренный и облегченный порядок получения российского гражданства, уже 29 человек приняли такое решение, причем это из двенадцати стран, и стран дальнего зарубежья», — заявил Путин на встрече с победителями конкурса управленцев. Прямая трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Он отметил, что такое решение приняли люди из Греции, США, Болгарии, Франции и стран СНГ. Ранее сообщалось, что с конца 2023 года в Курганской области на получение гражданства России подали заявление 136 иностранцев. Уточняется, что 20 из них имеют ребенка — гражданина РФ, еще 43 — родителя, у которого есть российское гражданство.

По итогам управленческого конкурса «Лидеры России» 29 человек из 12 иностранных государств захотели получить гражданство России. Для них будет предусмотрен упрощенный порядок его получения. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. «Для них [конкурсантов] предусмотрен ускоренный и облегченный порядок получения российского гражданства, уже 29 человек приняли такое решение, причем это из двенадцати стран, и стран дальнего зарубежья», — заявил Путин на встрече с победителями конкурса управленцев. Прямая трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Он отметил, что такое решение приняли люди из Греции, США, Болгарии, Франции и стран СНГ. Ранее сообщалось, что с конца 2023 года в Курганской области на получение гражданства России подали заявление 136 иностранцев. Уточняется, что 20 из них имеют ребенка — гражданина РФ, еще 43 — родителя, у которого есть российское гражданство.