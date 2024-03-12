Губернатор Артюхов похвалился Путину рождаемостью в ЯНАО

Артюхов отметил рост количества многодетных семей на Ямале Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал президенту РФ Владимиру Путину о лидирующих позициях округа по рождаемости. О достижениях в демографии Артюхов рассказал на встрече победителей конкурса «Лидеры России» с главой государства.

«Мы в пятерке по рождаемости в стране. Мы этим очень гордимся. Впереди регионы с очень глубокими традициями: Чеченская Республика, Тыва, Ингушетия, Дагестан и арктический регион», — подчеркнул Артюхов.

В беседе с Путиным губернатор отметил, что на Ямале каждая четвертая семья является многодетной, что говорит об уверенности жителей округа в завтрашнем дне. «Количество многодетных семей выросло в три раза за десять лет», — сообщил Артюхов.

Конкурс «Лидеры России» является лидирующим проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей». На встречах с Путиным участники рассказывают о своих профессиональных достижениях и о проектах, которые они реализуют.