Губернатор Артюхов похвалился Путину рождаемостью в ЯНАО

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Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ 2023. Санкт-Петербург, артюхов дмитрий
Артюхов отметил рост количества многодетных семей на Ямале Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал президенту РФ Владимиру Путину о лидирующих позициях округа по рождаемости. О достижениях в демографии Артюхов рассказал на встрече победителей конкурса «Лидеры России» с главой государства.

«Мы в пятерке по рождаемости в стране. Мы этим очень гордимся. Впереди регионы с очень глубокими традициями: Чеченская Республика, Тыва, Ингушетия, Дагестан и арктический регион», — подчеркнул Артюхов.

В беседе с Путиным губернатор отметил, что на Ямале каждая четвертая семья является многодетной, что говорит об уверенности жителей округа в завтрашнем дне. «Количество многодетных семей выросло в три раза за десять лет», — сообщил Артюхов.

Конкурс «Лидеры России» является лидирующим проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей». На встречах с Путиным участники рассказывают о своих профессиональных достижениях и о проектах, которые они реализуют.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал президенту РФ Владимиру Путину о лидирующих позициях округа по рождаемости. О достижениях в демографии Артюхов рассказал на встрече победителей конкурса «Лидеры России» с главой государства. «Мы в пятерке по рождаемости в стране. Мы этим очень гордимся. Впереди регионы с очень глубокими традициями: Чеченская Республика, Тыва, Ингушетия, Дагестан и арктический регион», — подчеркнул Артюхов. В беседе с Путиным губернатор отметил, что на Ямале каждая четвертая семья является многодетной, что говорит об уверенности жителей округа в завтрашнем дне. «Количество многодетных семей выросло в три раза за десять лет», — сообщил Артюхов. Конкурс «Лидеры России» является лидирующим проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей». На встречах с Путиным участники рассказывают о своих профессиональных достижениях и о проектах, которые они реализуют.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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