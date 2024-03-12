В Челябинске столкнулись четыре автомобиля. Фото

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Пресс конференция в ГИБДД. Курган, дтп, полиция, гибдд, дпс, гаи
Машины столкнулись друг за другом в гармошку Фото:

В Челябинске вечером 12 матра по улице 2-я Шагольская столкнулись четыре автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ОГИБДД города Челябинска.

«Госавтоинспекция города Челябинска выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 12.03.2024 года в 17:10 часов вблизи дома 36 по улице 2-я Шагольская», — говорится в сообщении ГИБДД в социальной сети «Вконтакте». Уточняется, столкновение между собой совершили четыре автомобиля.

В ДТП столкнулись трое мужчин на «ВАЗ-2109», «Лада Гранта» и «Volkswagen Polo», а также девушка на Porsche Cayenne. Пострадавших нет. Экипаж ДПС работает на месте происшествия, движение восстанавливается.

ДТП на 2-й Шагольской
ДТП на 2-й Шагольской
ДТП на 2-й Шагольской
ДТП на 2-й Шагольской

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В Челябинске вечером 12 матра по улице 2-я Шагольская столкнулись четыре автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ОГИБДД города Челябинска. «Госавтоинспекция города Челябинска выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 12.03.2024 года в 17:10 часов вблизи дома 36 по улице 2-я Шагольская», — говорится в сообщении ГИБДД в социальной сети «Вконтакте». Уточняется, столкновение между собой совершили четыре автомобиля. В ДТП столкнулись трое мужчин на «ВАЗ-2109», «Лада Гранта» и «Volkswagen Polo», а также девушка на Porsche Cayenne. Пострадавших нет. Экипаж ДПС работает на месте происшествия, движение восстанавливается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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