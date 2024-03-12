12 марта 2024

Мэр из ХМАО поделился рецептом особенных блинов на Масленицу. Видео

Глава Белоярского района ХМАО Маненков приготовил на Масленицу блины с кабачком
© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг «Сима-ленд». Екатеринбург, блины, клубника, масленица, угощение
Маненков красиво украсил блины ягодами и фруктами Фото:

Глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков по просьбе подписчиков поделился рецептом особенных блинов с кабачком. Блюдо на Масленицу мэр приготовил полностью из местных продуктов.

«Сегодня второй день Масленицы и по просьбе подписчиков буду печь блины, но особенные — с кабачком. Использовал практически все местное: молоко и сметана из СП „Белоярское“, кабачки и укроп, выращенные на своем огороде, брусника и клюква — дары нашей природы», — рассказал мэр на видео, которое опубликовал в своем telegram-канале.

Он добавил, что очень важно красиво подать блюдо. Маненков украсил блины фруктами и ягодами.

Щуку с картошкой в духовке Маненков приготовил ранее по уникальному рецепту. В основе блюда рыба, порезанная на куски, отварной картофель, помидоры, соль, специи и сыр «Пармезан». Все укладывается слоями и запекается в духовке, а в конце посыпается тертым сыром.

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Глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков по просьбе подписчиков поделился рецептом особенных блинов с кабачком. Блюдо на Масленицу мэр приготовил полностью из местных продуктов. «Сегодня второй день Масленицы и по просьбе подписчиков буду печь блины, но особенные — с кабачком. Использовал практически все местное: молоко и сметана из СП „Белоярское“, кабачки и укроп, выращенные на своем огороде, брусника и клюква — дары нашей природы», — рассказал мэр на видео, которое опубликовал в своем telegram-канале. Он добавил, что очень важно красиво подать блюдо. Маненков украсил блины фруктами и ягодами. Щуку с картошкой в духовке Маненков приготовил ранее по уникальному рецепту. В основе блюда рыба, порезанная на куски, отварной картофель, помидоры, соль, специи и сыр «Пармезан». Все укладывается слоями и запекается в духовке, а в конце посыпается тертым сыром.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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