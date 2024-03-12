Глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков по просьбе подписчиков поделился рецептом особенных блинов с кабачком. Блюдо на Масленицу мэр приготовил полностью из местных продуктов.
«Сегодня второй день Масленицы и по просьбе подписчиков буду печь блины, но особенные — с кабачком. Использовал практически все местное: молоко и сметана из СП „Белоярское“, кабачки и укроп, выращенные на своем огороде, брусника и клюква — дары нашей природы», — рассказал мэр на видео, которое опубликовал в своем telegram-канале.
Он добавил, что очень важно красиво подать блюдо. Маненков украсил блины фруктами и ягодами.
Щуку с картошкой в духовке Маненков приготовил ранее по уникальному рецепту. В основе блюда рыба, порезанная на куски, отварной картофель, помидоры, соль, специи и сыр «Пармезан». Все укладывается слоями и запекается в духовке, а в конце посыпается тертым сыром.
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