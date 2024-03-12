В Нижневартовске (ХМАО) вечером 12 марта на автодороге в сторону Сургута столкнулись бензовоз «КАМАЗ» и автобус. В результате ДТП с травмами госпитализированы водитель и пассажир маршрутного транспорта.
«На 213 километре автодороги Сургут — Нижневартовск столкновение автомобиля „КАМАЗ“ и автобуса „ПАЗ“. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автобуса. Пострадавшие госпитализированы», — сообщается в telegram-канале «Дежурный по городу Нижневартовск».
На месте ДТП работают правоохранители, медики и спасатели. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать ЧП. На момент публикации новости ответ не получен.
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