12 марта 2024

На трассе в ХМАО столкнулись бензовоз и автобус, есть пострадавшие. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Росавтодор подарил десять комплектов цепей противоскольжения дальнобойщикам. Челябинск, огнеопасно, бензовоз, грузовик
ДТП произошло на трассе в сторону Сургута Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) вечером 12 марта на автодороге в сторону Сургута столкнулись бензовоз «КАМАЗ» и автобус. В результате ДТП с травмами госпитализированы водитель и пассажир маршрутного транспорта.

«На 213 километре автодороги Сургут — Нижневартовск столкновение автомобиля „КАМАЗ“ и автобуса „ПАЗ“. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автобуса. Пострадавшие госпитализированы», — сообщается в telegram-канале «Дежурный по городу Нижневартовск».

На месте ДТП работают правоохранители, медики и спасатели. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать ЧП. На момент публикации новости ответ не получен.

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижневартовске (ХМАО) вечером 12 марта на автодороге в сторону Сургута столкнулись бензовоз «КАМАЗ» и автобус. В результате ДТП с травмами госпитализированы водитель и пассажир маршрутного транспорта. «На 213 километре автодороги Сургут — Нижневартовск столкновение автомобиля „КАМАЗ“ и автобуса „ПАЗ“. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автобуса. Пострадавшие госпитализированы», — сообщается в telegram-канале «Дежурный по городу Нижневартовск». На месте ДТП работают правоохранители, медики и спасатели. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать ЧП. На момент публикации новости ответ не получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...