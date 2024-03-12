12 марта 2024

Школьница из Луганска написала письмо Макрону

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Европейские политики. stock, Эмманюэль Макрон,  stock
Луганская школьница обвинила Макрона в эскалации конфликта на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Школьница из Луганска Фаина Савенкова написала письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону после его слов о России и помощи Киеву. Она обвинила французского лидера в эскалации конфликта на Украине.

«Господин Макрон, я подросток, живущий в Донбассе все эти годы ужасной агрессии Украины против своего когда-то народа. И все оружие, которое вы поставляете Украине, представляет опасность для моей семьи. Мы живем под обстрелами по вашей вине», — указала в письме Савенкова, передает РИА Новости.

В октябре 2023 года Савенкову добавили в украинскую базу «Миротворец». Тогда ее обвинили в якобы распространении фейковой информации о ситуации в Донбассе. Ранее Макрон во время пресс-конференции в Париже заявил, что не исключает возможности открытого введения своих войск на Украину. Против идеи Макрона выступили власти Словакии, Германии, Венгрии и другие. Позже в Кремле заявили, что многие страны ЕС осознают опасность конфликта с РФ.

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Школьница из Луганска Фаина Савенкова написала письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону после его слов о России и помощи Киеву. Она обвинила французского лидера в эскалации конфликта на Украине. «Господин Макрон, я подросток, живущий в Донбассе все эти годы ужасной агрессии Украины против своего когда-то народа. И все оружие, которое вы поставляете Украине, представляет опасность для моей семьи. Мы живем под обстрелами по вашей вине», — указала в письме Савенкова, передает РИА Новости. В октябре 2023 года Савенкову добавили в украинскую базу «Миротворец». Тогда ее обвинили в якобы распространении фейковой информации о ситуации в Донбассе. Ранее Макрон во время пресс-конференции в Париже заявил, что не исключает возможности открытого введения своих войск на Украину. Против идеи Макрона выступили власти Словакии, Германии, Венгрии и другие. Позже в Кремле заявили, что многие страны ЕС осознают опасность конфликта с РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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