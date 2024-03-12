Школьница из Луганска написала письмо Макрону

13 марта 2024 в 03:28 Размер текста - 17 +

Луганская школьница обвинила Макрона в эскалации конфликта на Украине Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Школьница из Луганска Фаина Савенкова написала письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону после его слов о России и помощи Киеву. Она обвинила французского лидера в эскалации конфликта на Украине. «Господин Макрон, я подросток, живущий в Донбассе все эти годы ужасной агрессии Украины против своего когда-то народа. И все оружие, которое вы поставляете Украине, представляет опасность для моей семьи. Мы живем под обстрелами по вашей вине», — указала в письме Савенкова, передает РИА Новости. В октябре 2023 года Савенкову добавили в украинскую базу «Миротворец». Тогда ее обвинили в якобы распространении фейковой информации о ситуации в Донбассе. Ранее Макрон во время пресс-конференции в Париже заявил, что не исключает возможности открытого введения своих войск на Украину. Против идеи Макрона выступили власти Словакии, Германии, Венгрии и другие. Позже в Кремле заявили, что многие страны ЕС осознают опасность конфликта с РФ.

Школьница из Луганска Фаина Савенкова написала письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону после его слов о России и помощи Киеву. Она обвинила французского лидера в эскалации конфликта на Украине. «Господин Макрон, я подросток, живущий в Донбассе все эти годы ужасной агрессии Украины против своего когда-то народа. И все оружие, которое вы поставляете Украине, представляет опасность для моей семьи. Мы живем под обстрелами по вашей вине», — указала в письме Савенкова, передает РИА Новости. В октябре 2023 года Савенкову добавили в украинскую базу «Миротворец». Тогда ее обвинили в якобы распространении фейковой информации о ситуации в Донбассе. Ранее Макрон во время пресс-конференции в Париже заявил, что не исключает возможности открытого введения своих войск на Украину. Против идеи Макрона выступили власти Словакии, Германии, Венгрии и другие. Позже в Кремле заявили, что многие страны ЕС осознают опасность конфликта с РФ.