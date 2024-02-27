Кремль обратил внимание на заявление Макрона об отправке военных на Украину

Песков: многие страны осознают опасность конфликта с Россией
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© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков (на фото) заявил, что Кремлю давно понятна позиция Эммануэля Макрона Фото:

Президент Франции Эмануэль Макрон уже обсуждал отправку войск на Украину. Тем не менее многие страны ЕС, присутствовавшие на пресс-конференции с французским лидером, осознают опасность конфликта с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы знаем о позиции Макрона о нанесении поражения России. Мы обратили внимание, что тема направления войск на Украину обсуждалась. Целый ряд стран-участниц, которые находились [на пресс-конференции] в Париже, сохраняют трезвую оценку опасности вовлечения в конфликт», — сказал Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее Макрон на пресс-конференции в париже заявил, что не исключает возможности отправки военных на Украину. Также он заявил, что Франция «сделает все, чтобы РФ не победила в украинском конфликте».

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Президент Франции Эмануэль Макрон уже обсуждал отправку войск на Украину. Тем не менее многие страны ЕС, присутствовавшие на пресс-конференции с французским лидером, осознают опасность конфликта с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы знаем о позиции Макрона о нанесении поражения России. Мы обратили внимание, что тема направления войск на Украину обсуждалась. Целый ряд стран-участниц, которые находились [на пресс-конференции] в Париже, сохраняют трезвую оценку опасности вовлечения в конфликт», — сказал Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее Макрон на пресс-конференции в париже заявил, что не исключает возможности отправки военных на Украину. Также он заявил, что Франция «сделает все, чтобы РФ не победила в украинском конфликте».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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