Общество ЖКХ и Городская среда Тагильчане столкнулись с серьезной проблемой при строительстве учебного центра 13 марта 2024 в 04:17 Размер текста - 17 + Владислав Пинаев уверен, что у строителей получится наверстать увеличившиеся сроки Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) строители столкнулись с проблемой во время возведения культурно-образовательного центра на Гальянке. График работ сдвинулся из-за скального грунта, который обнаружили при прокладке водопровода. Об этом рассказал мэр города Владислав Пинаев. «Строители продолжают возводить культурно-образовательный центр на Гальянке. График работ немного сдвинулся, наткнулись на скальный грунт при прокладке водовода», — написал Владислав Пинаев на своей странице «ВКонтакте». Мэр уверен, что у строителей получится наверстать увеличившиеся сроки, несмотря на трудности. В одном из корпусов центра должна расположиться творческая мастерская, предусмотренная преимущественно для музыкантов и художников. Во втором корпусе появится IT-КУБ — проект для цифрового образования подростков. В Нижнем Тагиле (Свердловская область) строители столкнулись с проблемой во время возведения культурно-образовательного центра на Гальянке. График работ сдвинулся из-за скального грунта, который обнаружили при прокладке водопровода. Об этом рассказал мэр города Владислав Пинаев. «Строители продолжают возводить культурно-образовательный центр на Гальянке. График работ немного сдвинулся, наткнулись на скальный грунт при прокладке водовода», — написал Владислав Пинаев на своей странице «ВКонтакте». Мэр уверен, что у строителей получится наверстать увеличившиеся сроки, несмотря на трудности. В одном из корпусов центра должна расположиться творческая мастерская, предусмотренная преимущественно для музыкантов и художников. Во втором корпусе появится IT-КУБ — проект для цифрового образования подростков. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям