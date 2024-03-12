Тагильчане столкнулись с серьезной проблемой при строительстве учебного центра

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) строители столкнулись с проблемой во время возведения культурно-образовательного центра на Гальянке. График работ сдвинулся из-за скального грунта, который обнаружили при прокладке водопровода. Об этом рассказал мэр города Владислав Пинаев.
«Строители продолжают возводить культурно-образовательный центр на Гальянке. График работ немного сдвинулся, наткнулись на скальный грунт при прокладке водовода», — написал Владислав Пинаев на своей странице «ВКонтакте». Мэр уверен, что у строителей получится наверстать увеличившиеся сроки, несмотря на трудности.
В одном из корпусов центра должна расположиться творческая мастерская, предусмотренная преимущественно для музыкантов и художников. Во втором корпусе появится IT-КУБ — проект для цифрового образования подростков.
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