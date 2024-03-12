12 марта 2024

Тагильчане столкнулись с серьезной проблемой при строительстве учебного центра

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нижний Тагил. Свердловская область, пинаев владислав
Владислав Пинаев уверен, что у строителей получится наверстать увеличившиеся сроки Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) строители столкнулись с проблемой во время возведения культурно-образовательного центра на Гальянке. График работ сдвинулся из-за скального грунта, который обнаружили при прокладке водопровода. Об этом рассказал мэр города Владислав Пинаев.

«Строители продолжают возводить культурно-образовательный центр на Гальянке. График работ немного сдвинулся, наткнулись на скальный грунт при прокладке водовода», — написал Владислав Пинаев на своей странице «ВКонтакте». Мэр уверен, что у строителей получится наверстать увеличившиеся сроки, несмотря на трудности.

В одном из корпусов центра должна расположиться творческая мастерская, предусмотренная преимущественно для музыкантов и художников. Во втором корпусе появится IT-КУБ — проект для цифрового образования подростков.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижнем Тагиле (Свердловская область) строители столкнулись с проблемой во время возведения культурно-образовательного центра на Гальянке. График работ сдвинулся из-за скального грунта, который обнаружили при прокладке водопровода. Об этом рассказал мэр города Владислав Пинаев. «Строители продолжают возводить культурно-образовательный центр на Гальянке. График работ немного сдвинулся, наткнулись на скальный грунт при прокладке водовода», — написал Владислав Пинаев на своей странице «ВКонтакте». Мэр уверен, что у строителей получится наверстать увеличившиеся сроки, несмотря на трудности. В одном из корпусов центра должна расположиться творческая мастерская, предусмотренная преимущественно для музыкантов и художников. Во втором корпусе появится IT-КУБ — проект для цифрового образования подростков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...