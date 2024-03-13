Baza: три беспилотника взорвались на нефтезаводе в Рязани. Видео

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На территории нефтезавода начался пожар Фото:

В Рязани атака беспилотников на нефтезавод. По словам местных жителей, по территории завода ударили три БПЛА. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«Очевидцы сообщают об атаке беспилотников на нефтезаводе в Рязани», — говорится в сообщении. Отмечается, что в результате атаки начался пожар. Площадь пожара оценивается в 100 кв. м.

Спецслужбы подтвердили «Рязанским новостям» наличие возгорания в районе Нефтезавода. Отмечается, что пожарная служба уже выехала на место пожара.

URA.RU написало запрос в Министерство обороны РФ. Ответ ожидается.

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В Рязани атака беспилотников на нефтезавод. По словам местных жителей, по территории завода ударили три БПЛА. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Очевидцы сообщают об атаке беспилотников на нефтезаводе в Рязани», — говорится в сообщении. Отмечается, что в результате атаки начался пожар. Площадь пожара оценивается в 100 кв. м. Спецслужбы подтвердили «Рязанским новостям» наличие возгорания в районе Нефтезавода. Отмечается, что пожарная служба уже выехала на место пожара. URA.RU написало запрос в Министерство обороны РФ. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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