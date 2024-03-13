На территории нефтезавода начался пожар
В Рязани атака беспилотников на нефтезавод. По словам местных жителей, по территории завода ударили три БПЛА. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«Очевидцы сообщают об атаке беспилотников на нефтезаводе в Рязани», — говорится в сообщении. Отмечается, что в результате атаки начался пожар. Площадь пожара оценивается в 100 кв. м.
Спецслужбы подтвердили «Рязанским новостям» наличие возгорания в районе Нефтезавода. Отмечается, что пожарная служба уже выехала на место пожара.
URA.RU написало запрос в Министерство обороны РФ. Ответ ожидается.
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