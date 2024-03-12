12 марта 2024

Что известно о водителе, погибшем в ДТП на тюменской набережной. Фото

В Тюмени водитель погиб в ДТП на каршеринговом автомобиле
© Служба новостей «URA.RU»
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Авария. Тюльпан
Авто уже эвакуировали с места ДТП Фото:

Водитель, погибший в ДТП ночью 13 марта на тюменской набережной, в районе Масловского взвоза, был жителем Тюмени, и за прошлый год всего раз нарушил ПДД. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Тюменской области. Мужчина попал в смертельную аварию на автомобиле, принадлежащем организации из Новосибирска, которая сдавала авто в аренду.

«Известно, что погибший молодой человек проживал в Тюмени. Его стаж за рулем с 2017-го года, у него всего одно нарушение ПДД в прошлом году. Когда на место аварии приехали сотрудники ГИБДД, определить по запаху в автомобиле, был ли водитель пьян и было ли спиртное в машине, оказалось невозможно, так как все перебивал запах взорвавшейся подушки безопасности. Обстоятельства установят в ходе экспертиз», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что с самого утра специалисты отсматривают камеры видеонаблюдения, чтобы понять, как произошла авария, и с какой скоростью двигался автомобиль. Машина, в которой погиб тюменец, принадлежит одной из организаций, зарегистрированных в Новосибирске.

По данным источника URA.RU, автомобиль сдавался в аренду. Его владелец — ООО «Новые решения». Машина марки CHANGAN была новой, 2023 года выпуска.

Ранее URA.RU писало, что в шестом часу утра 13 марта на набережной Тюмени, в районе Масловского взвоза, был обнаружен автомобиль и его погибший водитель. Его нашел мужчина, выгуливающий собаку. По предварительным данным, машина на большой скорости ехала по Водопроводной в сторону улицы 25-го Октября. Водитель не справился с управлением, врезался в препятствие и вылетел на лестницу, ведущую на набережную.

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Водитель, погибший в ДТП ночью 13 марта на тюменской набережной, в районе Масловского взвоза, был жителем Тюмени, и за прошлый год всего раз нарушил ПДД. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Тюменской области. Мужчина попал в смертельную аварию на автомобиле, принадлежащем организации из Новосибирска, которая сдавала авто в аренду. «Известно, что погибший молодой человек проживал в Тюмени. Его стаж за рулем с 2017-го года, у него всего одно нарушение ПДД в прошлом году. Когда на место аварии приехали сотрудники ГИБДД, определить по запаху в автомобиле, был ли водитель пьян и было ли спиртное в машине, оказалось невозможно, так как все перебивал запах взорвавшейся подушки безопасности. Обстоятельства установят в ходе экспертиз», — рассказали в пресс-службе. Там добавили, что с самого утра специалисты отсматривают камеры видеонаблюдения, чтобы понять, как произошла авария, и с какой скоростью двигался автомобиль. Машина, в которой погиб тюменец, принадлежит одной из организаций, зарегистрированных в Новосибирске. По данным источника URA.RU, автомобиль сдавался в аренду. Его владелец — ООО «Новые решения». Машина марки CHANGAN была новой, 2023 года выпуска. Ранее URA.RU писало, что в шестом часу утра 13 марта на набережной Тюмени, в районе Масловского взвоза, был обнаружен автомобиль и его погибший водитель. Его нашел мужчина, выгуливающий собаку. По предварительным данным, машина на большой скорости ехала по Водопроводной в сторону улицы 25-го Октября. Водитель не справился с управлением, врезался в препятствие и вылетел на лестницу, ведущую на набережную.
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© Служба новостей «URA.RU»
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