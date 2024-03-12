12 марта 2024

Жителя ЯНАО осудили за поддельный больничный

Жителя ЯНАО осудили за подделку больничного листа
© Служба новостей «URA.RU»
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Житель ЯНАО был пойман на подделке больничного Фото:

Жителя Надымского района (ЯНАО) признали виновным в незаконном получении больничного листа. По данным следствия, надымчанин, не имеющий признаков болезни, купил медицинский документ, чтобы освободиться от рабочих обязанностей. Оформив больничный, обвиняемый намеревался временно уехать с территории района — теперь ему грозит крупный штраф.

«Установлено, что гражданин с целью выезда с территории Надымского района, в период осуществления им трудовой деятельности, достиг договоренности с врачом о выдаче и продлении ему листка нетрудоспособности за денежное вознаграждение, не имея при этом каких-либо противопоказаний к осуществлению трудовой деятельности», — говорится в сообщении прокуратуры ЯНАО.

Сообщается, что к освобождению от труда, обвиняемый получал пособия по временной нетрудоспособности и свободно распоряжался полученными средствами. Суд признал гражданина виновным и вынес меру пресечения в виде штрафа на 200 тыс. рублей.

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Жителя Надымского района (ЯНАО) признали виновным в незаконном получении больничного листа. По данным следствия, надымчанин, не имеющий признаков болезни, купил медицинский документ, чтобы освободиться от рабочих обязанностей. Оформив больничный, обвиняемый намеревался временно уехать с территории района — теперь ему грозит крупный штраф. «Установлено, что гражданин с целью выезда с территории Надымского района, в период осуществления им трудовой деятельности, достиг договоренности с врачом о выдаче и продлении ему листка нетрудоспособности за денежное вознаграждение, не имея при этом каких-либо противопоказаний к осуществлению трудовой деятельности», — говорится в сообщении прокуратуры ЯНАО. Сообщается, что к освобождению от труда, обвиняемый получал пособия по временной нетрудоспособности и свободно распоряжался полученными средствами. Суд признал гражданина виновным и вынес меру пресечения в виде штрафа на 200 тыс. рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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