Жителя ЯНАО осудили за поддельный больничный

Жителя Надымского района (ЯНАО) признали виновным в незаконном получении больничного листа. По данным следствия, надымчанин, не имеющий признаков болезни, купил медицинский документ, чтобы освободиться от рабочих обязанностей. Оформив больничный, обвиняемый намеревался временно уехать с территории района — теперь ему грозит крупный штраф.
«Установлено, что гражданин с целью выезда с территории Надымского района, в период осуществления им трудовой деятельности, достиг договоренности с врачом о выдаче и продлении ему листка нетрудоспособности за денежное вознаграждение, не имея при этом каких-либо противопоказаний к осуществлению трудовой деятельности», — говорится в сообщении прокуратуры ЯНАО.
Сообщается, что к освобождению от труда, обвиняемый получал пособия по временной нетрудоспособности и свободно распоряжался полученными средствами. Суд признал гражданина виновным и вынес меру пресечения в виде штрафа на 200 тыс. рублей.
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