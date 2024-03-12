Жителя ЯНАО осудили за поддельный больничный

Жителя ЯНАО осудили за подделку больничного листа

13 марта 2024 в 11:09 Размер текста - 17 +

Житель ЯНАО был пойман на подделке больничного Фото: Ритис Бараускас © URA.RU Жителя Надымского района (ЯНАО) признали виновным в незаконном получении больничного листа. По данным следствия, надымчанин, не имеющий признаков болезни, купил медицинский документ, чтобы освободиться от рабочих обязанностей. Оформив больничный, обвиняемый намеревался временно уехать с территории района — теперь ему грозит крупный штраф. «Установлено, что гражданин с целью выезда с территории Надымского района, в период осуществления им трудовой деятельности, достиг договоренности с врачом о выдаче и продлении ему листка нетрудоспособности за денежное вознаграждение, не имея при этом каких-либо противопоказаний к осуществлению трудовой деятельности», — говорится в сообщении прокуратуры ЯНАО. Сообщается, что к освобождению от труда, обвиняемый получал пособия по временной нетрудоспособности и свободно распоряжался полученными средствами. Суд признал гражданина виновным и вынес меру пресечения в виде штрафа на 200 тыс. рублей.

Жителя Надымского района (ЯНАО) признали виновным в незаконном получении больничного листа. По данным следствия, надымчанин, не имеющий признаков болезни, купил медицинский документ, чтобы освободиться от рабочих обязанностей. Оформив больничный, обвиняемый намеревался временно уехать с территории района — теперь ему грозит крупный штраф. «Установлено, что гражданин с целью выезда с территории Надымского района, в период осуществления им трудовой деятельности, достиг договоренности с врачом о выдаче и продлении ему листка нетрудоспособности за денежное вознаграждение, не имея при этом каких-либо противопоказаний к осуществлению трудовой деятельности», — говорится в сообщении прокуратуры ЯНАО. Сообщается, что к освобождению от труда, обвиняемый получал пособия по временной нетрудоспособности и свободно распоряжался полученными средствами. Суд признал гражданина виновным и вынес меру пресечения в виде штрафа на 200 тыс. рублей.