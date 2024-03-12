Цена квадратного метра в екатеринбургских новостройках резко подорожала

В Екатеринбурге стоимость квадратного метра в новостройках выросла на 18,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе "Яндекс Недвижимость".
"В столице Урала цена квадратного метра в новостройках за год выросла на 18,4% и превысила 142 000 рублей", — говорится в сообщении. За последний месяц квадратный метр в новостройках также подорожал на 3%.
Екатеринбург вошел в тройку лидирующих городов по удорожанию стоимости квадратного метра за февраль. Еще лидерами роста цен за последний месяц являются Владивосток (+4%) и Москва (+3,5%). Единственным городом, где цены немного опустились, является Краснодар (-2%).
"Динамика цен на новостройки сильно зависит от региона: например, там, где доступны адресные ипотечные программы — дальневосточная ипотека, арктическая ипотека — цена на новостройки будет расти быстрее, и это также будет влиять на среднюю цену на вторичном рынке”, — рассказал коммерческий директор "Яндекс Недвижимость" Евгений Белокуров.
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