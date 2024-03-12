12 марта 2024

Киркоров стал наставником кавээнщиков из Сургута на шоу с Азаматом Мусагалиевым. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт в Лужниках в День народного единства. Москва, киркоров филипп
Филипп Киркоров стал наставником команды кавээнщиков из Сургута «Борцы» на шоу «Звезды» Фото:

Звезда российской эстрады Филипп Киркоров стал наставником команды кавээнщиков из Сургута «Борцы» на юмористическом шоу «Звезды» с Азаматом Мусагалиевым. Поп-король внес за свою команду 2 миллиона 260 тысяч рублей в призовой фонд.

«Я подготовился лучше всех. Поэтому принес 2 миллиона 260 тысяч рублей, сразу с налогами», — заявил Киркоров. Он представил команду юмористов «Борцы» под свою переделанную песню «Дива».

На сцене Киркоров исполнил песню, как «вошел не в те двери» с отсылкой на скандальную вечеринку блогерши Насти Ивлеевой. Жюри оценили выступление наставника. «Это самое невероятное сочетание, которое мы увидели», — прокомментировал Сергей Жуков. А Гарик Харламов признался, что у него разболелась голова из-за слишком смешного номера и поблагодарил Киркорова за самоиронию.

В шоу известные артисты соревнуются за звание самой смешной звезды шоу-бизнеса. Победитель получит 20 млн рублей.

Филипп Киркоров стал наставником команды кавээнщиков из Сургута «Борцы» на юмористическом шоу «Звезды»
Филипп Киркоров стал наставником команды кавээнщиков из Сургута «Борцы» на юмористическом шоу «Звезды»
Фото:

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Звезда российской эстрады Филипп Киркоров стал наставником команды кавээнщиков из Сургута «Борцы» на юмористическом шоу «Звезды» с Азаматом Мусагалиевым. Поп-король внес за свою команду 2 миллиона 260 тысяч рублей в призовой фонд. «Я подготовился лучше всех. Поэтому принес 2 миллиона 260 тысяч рублей, сразу с налогами», — заявил Киркоров. Он представил команду юмористов «Борцы» под свою переделанную песню «Дива». На сцене Киркоров исполнил песню, как «вошел не в те двери» с отсылкой на скандальную вечеринку блогерши Насти Ивлеевой. Жюри оценили выступление наставника. «Это самое невероятное сочетание, которое мы увидели», — прокомментировал Сергей Жуков. А Гарик Харламов признался, что у него разболелась голова из-за слишком смешного номера и поблагодарил Киркорова за самоиронию. В шоу известные артисты соревнуются за звание самой смешной звезды шоу-бизнеса. Победитель получит 20 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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