12 марта 2024

Школьники получат работу на Курганмашзаводе после целевого обучения

© Служба новостей «URA.RU»
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Завод КМЗ. Курган, проходная, кмз, курганмашзавод, цент, завод кмз, центральная проходная
Кроме целевого обучения, за счет завода можно пройти дополнительную подготовку (архивное фото) Фото:
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Проблемы и достижения «Курганмашзавода»

Курганские школьники могут пройти целевое обучение от «Курганмашзавода», а затем трудоустроиться на предприятие. Об этом сообщил telegram-канал «Курганмашзавод».

«Курганмашзавод приглашает выпускников школ заключить целевой договор на обучение в вузах <…> Гарантировано трудоустройство после окончания обучения, а также прохождение дополнительной подготовки за счет предприятия», — указано в telegram-канале «Курганмашзавод».

Также «Курганмашзавод» сообщил, что предприятие предлагает социальные гарантии для студентов. Кроме того, по информации предприятия, при высокой успеваемости студенты смогут получать стипендию. Telegram-канал пишет, что практику и стажировку по выбранной студентом профессии можно будет пройти на заводе, а работу с учебой так же возможно совмещать. За счет предприятия, по данным telegram-канала, за счет предприятия можно будет пройти дополнительную подготовку.

Ранее URA.RU писало, чем боевые машины, производимые «Курганмашзаводом», лучше американских. Курганские БМП-3 способны стрелять на ходу, в отличие от американской боевой машины.

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Курганские школьники могут пройти целевое обучение от «Курганмашзавода», а затем трудоустроиться на предприятие. Об этом сообщил telegram-канал «Курганмашзавод». «Курганмашзавод приглашает выпускников школ заключить целевой договор на обучение в вузах <…> Гарантировано трудоустройство после окончания обучения, а также прохождение дополнительной подготовки за счет предприятия», — указано в telegram-канале «Курганмашзавод». Также «Курганмашзавод» сообщил, что предприятие предлагает социальные гарантии для студентов. Кроме того, по информации предприятия, при высокой успеваемости студенты смогут получать стипендию. Telegram-канал пишет, что практику и стажировку по выбранной студентом профессии можно будет пройти на заводе, а работу с учебой так же возможно совмещать. За счет предприятия, по данным telegram-канала, за счет предприятия можно будет пройти дополнительную подготовку. Ранее URA.RU писало, чем боевые машины, производимые «Курганмашзаводом», лучше американских. Курганские БМП-3 способны стрелять на ходу, в отличие от американской боевой машины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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