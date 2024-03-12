Школьники получат работу на Курганмашзаводе после целевого обучения

Курганские школьники могут пройти целевое обучение от «Курганмашзавода», а затем трудоустроиться на предприятие. Об этом сообщил telegram-канал «Курганмашзавод».
«Курганмашзавод приглашает выпускников школ заключить целевой договор на обучение в вузах <…> Гарантировано трудоустройство после окончания обучения, а также прохождение дополнительной подготовки за счет предприятия», — указано в telegram-канале «Курганмашзавод».
Также «Курганмашзавод» сообщил, что предприятие предлагает социальные гарантии для студентов. Кроме того, по информации предприятия, при высокой успеваемости студенты смогут получать стипендию. Telegram-канал пишет, что практику и стажировку по выбранной студентом профессии можно будет пройти на заводе, а работу с учебой так же возможно совмещать. За счет предприятия, по данным telegram-канала, за счет предприятия можно будет пройти дополнительную подготовку.
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