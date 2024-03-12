Чем БМП-3 «Курганмашзавода» лучше американских Bradley и немецких Marder. Видео

Курганские БМП-3 эффективнее стреляют в бою, чем бронемашины Bradley и Marder

12 марта 2024 в 16:05 Размер текста - 17 +

БМП-3 эффективнее, чем Bradley и Marder при стрельбе на ходу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Боевые машины пехоты БМП-3, произведенные «Курганмашзаводом», эффективнее в бою при стрельбе, чем американские БМП Bradley. Курганские бронемашины способны производить выстрелы на ходу в отличие от техники из США. Об этом сообщается в программе «Совбез» на телеканале РенТВ. Также по боевой мощности БМП-3 уступают немецкие бронемашины Marder. «Основное орудие БМП-3 может вести огонь противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР). В боекомплекте восемь снарядов. Стрелять БМП умеет даже на ходу. Американский Bradley такой боевой мощностью похвастаться не может. Несмотря на наличие мощной пушки Bushmaster и пусковой установки ПТУР, вести огонь Bradley может только из статичного положения, а перезаряжать ракеты можно только вручную», — говорится в программе «Совбез». Немецкий аналог вооружен еще скромнее. Башенное орудие Marder рассчитано под 20-миллиметровые снаряды. В БМП-3 в отличие от натовской техники большая пушка калибром 100-мм и 30-мм спаренная автоматическая пушка. Также БМП Bradley и Marder менее подвижны, чем курганские БМП-3 из-за массы свыше 30 тонн. Подвижность ограничивает и высокое давление на грунт преимущественно в весенне-осенний период. Также американские и немецкие бронемашины не способны преодолевать водные преграды в отличие от техники «Курганмашзавода». К тому же отмечается, что БМП-3 способны уничтожать машины НАТО с дальних расстояний. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Боевые машины пехоты БМП-3, произведенные «Курганмашзаводом», эффективнее в бою при стрельбе, чем американские БМП Bradley. Курганские бронемашины способны производить выстрелы на ходу в отличие от техники из США. Об этом сообщается в программе «Совбез» на телеканале РенТВ. Также по боевой мощности БМП-3 уступают немецкие бронемашины Marder. «Основное орудие БМП-3 может вести огонь противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР). В боекомплекте восемь снарядов. Стрелять БМП умеет даже на ходу. Американский Bradley такой боевой мощностью похвастаться не может. Несмотря на наличие мощной пушки Bushmaster и пусковой установки ПТУР, вести огонь Bradley может только из статичного положения, а перезаряжать ракеты можно только вручную», — говорится в программе «Совбез». Немецкий аналог вооружен еще скромнее. Башенное орудие Marder рассчитано под 20-миллиметровые снаряды. В БМП-3 в отличие от натовской техники большая пушка калибром 100-мм и 30-мм спаренная автоматическая пушка. Также БМП Bradley и Marder менее подвижны, чем курганские БМП-3 из-за массы свыше 30 тонн. Подвижность ограничивает и высокое давление на грунт преимущественно в весенне-осенний период. Также американские и немецкие бронемашины не способны преодолевать водные преграды в отличие от техники «Курганмашзавода». К тому же отмечается, что БМП-3 способны уничтожать машины НАТО с дальних расстояний.