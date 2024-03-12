Суд вернул имущество уральскому экс-силовику, рассказавшему о могиле с трупами. Фото, видео

13 марта 2024 в 11:15 Размер текста - 17 +

Суд прошел 13 марта Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Экс-силовик обвинил руководство в сокрытии трех трупов и стал фигурантом уголовного дела Свердловский областной суд снял арест с квартиры экс-участкового из Шали Юрия Золотко, который рассказал о могиле с тремя трупами. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда. Арест был наложен на квартиру и машину Золотко. Такое решение принял Шалинский районный суд по ходатайству следствия. «Мой автомобиль является единственным способом заработка для меня, так как я больше не служу [в МВД], я вожу людей за деньги. В квартире мы живем с малолетним ребенком», — сказал Золотко. Судья Мария Кузнецова удовлетворила его жалобу частично — арест был снят лишь с квартиры. «Хочу добавить, чтобы суд не был вовлечен в интриги силовых структур», — добавил защитник бывшего участкового. Золотко публично рассказал о могиле с трупами в конце 2023 года. Он обвинил начальство шалинской полиции в укрывательстве тел. Следком, проведя проверку в ОВД, заявил, что информация бывшего полицейского не соответствует действительности. После этого против Золотко было возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий. Его обвинили в избиении троих мужчин. Сначала суд отправил его под домашний арест, но позже мера пресечения была изменена на запрет определенных действий. Подробнее о деле неуступчивого экс-силовика — в сюжете URA.RU. Фото: URA.RU

Свердловский областной суд снял арест с квартиры экс-участкового из Шали Юрия Золотко, который рассказал о могиле с тремя трупами. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда. Арест был наложен на квартиру и машину Золотко. Такое решение принял Шалинский районный суд по ходатайству следствия. «Мой автомобиль является единственным способом заработка для меня, так как я больше не служу [в МВД], я вожу людей за деньги. В квартире мы живем с малолетним ребенком», — сказал Золотко. Судья Мария Кузнецова удовлетворила его жалобу частично — арест был снят лишь с квартиры. «Хочу добавить, чтобы суд не был вовлечен в интриги силовых структур», — добавил защитник бывшего участкового. Золотко публично рассказал о могиле с трупами в конце 2023 года. Он обвинил начальство шалинской полиции в укрывательстве тел. Следком, проведя проверку в ОВД, заявил, что информация бывшего полицейского не соответствует действительности. После этого против Золотко было возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий. Его обвинили в избиении троих мужчин. Сначала суд отправил его под домашний арест, но позже мера пресечения была изменена на запрет определенных действий. Подробнее о деле неуступчивого экс-силовика — в сюжете URA.RU.