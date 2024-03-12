Происшествия ДТП В ХМАО из автоцистерны, попавшей в ДТП на трассе, произошла утечка газа 13 марта 2024 в 11:45 Размер текста - 17 + ДТП в ХМАО привело к утечке газа из автоцистерны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Дорожно-транспортное происшествие, которое произошло на дороге Нягань-Талинка (ХМАО), привело к утечке газа из автоцистерны. В целях безопасности дорогу перекрыли. «Вследствие дорожно-транспортного происшествия на 64-м километре автомобильной дороги Нягань — Талинка произошла утечка перевозимого в цистерне природного газа. В связи с высоким риском воспламенения введен временный запрет на движение всех транспортных средств», — сообщил «Северавтодор» в своем telegram-канале. Для безопасности Госавтоинспекция организовала объезд через Ем-Еговское месторождение. Управление автомобильных дорог проинформировало, что транспорт пропускают через дорожно-контрольный пункт охраны «Роснефти». На нефтяном месторождении выставили дополнительные пункты для регулировки маршрута движения. Ранее URA.RU писало, что в Октябрьском районе ХМАО на 64-м километре автодороги Нягань — Талинка в результате ДТП автоцистерну с газом развернуло на проезжей части. Из-за этого полностью перекрыто движение в сторону Ханты-Мансийска и Нягани. Дорожно-транспортное происшествие, которое произошло на дороге Нягань-Талинка (ХМАО), привело к утечке газа из автоцистерны. В целях безопасности дорогу перекрыли. «Вследствие дорожно-транспортного происшествия на 64-м километре автомобильной дороги Нягань — Талинка произошла утечка перевозимого в цистерне природного газа. В связи с высоким риском воспламенения введен временный запрет на движение всех транспортных средств», — сообщил «Северавтодор» в своем telegram-канале. Для безопасности Госавтоинспекция организовала объезд через Ем-Еговское месторождение. Управление автомобильных дорог проинформировало, что транспорт пропускают через дорожно-контрольный пункт охраны «Роснефти». На нефтяном месторождении выставили дополнительные пункты для регулировки маршрута движения. Ранее URA.RU писало, что в Октябрьском районе ХМАО на 64-м километре автодороги Нягань — Талинка в результате ДТП автоцистерну с газом развернуло на проезжей части. Из-за этого полностью перекрыто движение в сторону Ханты-Мансийска и Нягани. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям