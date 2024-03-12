12 марта 2024

В ХМАО из автоцистерны, попавшей в ДТП на трассе, произошла утечка газа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Росавтодор подарил десять комплектов цепей противоскольжения дальнобойщикам. Челябинск, огнеопасно, бензовоз, грузовик
ДТП в ХМАО привело к утечке газа из автоцистерны Фото:

Дорожно-транспортное происшествие, которое произошло на дороге Нягань-Талинка (ХМАО), привело к утечке газа из автоцистерны. В целях безопасности дорогу перекрыли.

«Вследствие дорожно-транспортного происшествия на 64-м километре автомобильной дороги Нягань — Талинка произошла утечка перевозимого в цистерне природного газа. В связи с высоким риском воспламенения введен временный запрет на движение всех транспортных средств», — сообщил «Северавтодор» в своем telegram-канале.

Для безопасности Госавтоинспекция организовала объезд через Ем-Еговское месторождение. Управление автомобильных дорог проинформировало, что транспорт пропускают через дорожно-контрольный пункт охраны «Роснефти». На нефтяном месторождении выставили дополнительные пункты для регулировки маршрута движения.

Ранее URA.RU писало, что в Октябрьском районе ХМАО на 64-м километре автодороги Нягань — Талинка в результате ДТП автоцистерну с газом развернуло на проезжей части. Из-за этого полностью перекрыто движение в сторону Ханты-Мансийска и Нягани.

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дорожно-транспортное происшествие, которое произошло на дороге Нягань-Талинка (ХМАО), привело к утечке газа из автоцистерны. В целях безопасности дорогу перекрыли. «Вследствие дорожно-транспортного происшествия на 64-м километре автомобильной дороги Нягань — Талинка произошла утечка перевозимого в цистерне природного газа. В связи с высоким риском воспламенения введен временный запрет на движение всех транспортных средств», — сообщил «Северавтодор» в своем telegram-канале. Для безопасности Госавтоинспекция организовала объезд через Ем-Еговское месторождение. Управление автомобильных дорог проинформировало, что транспорт пропускают через дорожно-контрольный пункт охраны «Роснефти». На нефтяном месторождении выставили дополнительные пункты для регулировки маршрута движения. Ранее URA.RU писало, что в Октябрьском районе ХМАО на 64-м километре автодороги Нягань — Талинка в результате ДТП автоцистерну с газом развернуло на проезжей части. Из-за этого полностью перекрыто движение в сторону Ханты-Мансийска и Нягани.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...