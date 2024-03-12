В ХМАО полностью перекрыта трасса из-за ДТП с газовозом

В Октябрьском районе ХМАО на 64-м километре автодороги Нягань — Талинка 12 марта в результате ДТП автоцистерну с газом развернуло на проезжей части. В районной Госавтоинспекции сообщили, что из-за этого полностью перекрыто движение в сторону Ханты-Мансийска и Нягани.
«12 марта 2024 года на 64 километре автодороги Нягань — Талинка произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого транспортное средство газовоз развернуло на проезжей части. В связи с чем, направление в сторону города Нягань и в сторону города Ханты-Мансийск полностью перекрыто», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Организовано два объезда данного участка. Со стороны города Нягань — через 34-й километр автодороги Нягань — Талинка, либо со стороны города Ханты-Мансийск, через город Советский.
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