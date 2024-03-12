12 марта 2024

В ХМАО полностью перекрыта трасса из-за ДТП с газовозом

© Служба новостей «URA.RU»
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Грузовик развернуло посреди дороги Фото:

В Октябрьском районе ХМАО на 64-м километре автодороги Нягань — Талинка 12 марта в результате ДТП автоцистерну с газом развернуло на проезжей части. В районной Госавтоинспекции сообщили, что из-за этого полностью перекрыто движение в сторону Ханты-Мансийска и Нягани.

«12 марта 2024 года на 64 километре автодороги Нягань — Талинка произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого транспортное средство газовоз развернуло на проезжей части. В связи с чем, направление в сторону города Нягань и в сторону города Ханты-Мансийск полностью перекрыто», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Организовано два объезда данного участка. Со стороны города Нягань — через 34-й километр автодороги Нягань — Талинка, либо со стороны города Ханты-Мансийск, через город Советский.

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В Октябрьском районе ХМАО на 64-м километре автодороги Нягань — Талинка 12 марта в результате ДТП автоцистерну с газом развернуло на проезжей части. В районной Госавтоинспекции сообщили, что из-за этого полностью перекрыто движение в сторону Ханты-Мансийска и Нягани. «12 марта 2024 года на 64 километре автодороги Нягань — Талинка произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого транспортное средство газовоз развернуло на проезжей части. В связи с чем, направление в сторону города Нягань и в сторону города Ханты-Мансийск полностью перекрыто», — сообщается в telegram-канале ведомства. Организовано два объезда данного участка. Со стороны города Нягань — через 34-й километр автодороги Нягань — Талинка, либо со стороны города Ханты-Мансийск, через город Советский.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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