12 марта 2024

Глава минздрава Мурашко открыл хирургический корпус онкодиспансера в Кургане. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Новый корпус был открыт спустя три года строительства (архивное фото)
Новый корпус был открыт спустя три года строительства (архивное фото) Фото:

В Кургане открыли хирургический корпус областного онкодиспансера, который строили три года. В торжественной церемонии приняли участие глава Минздрава Михаил Мурашко (в режиме видеоконференцсвязи), губернатор Курганской области Вадим Шумков, первый замглавы департамента здравоохранения Елена Островских, директор департамента строительства госэкспертизы и ЖКХ Курганской области Ирина Саблукова, передает корреспондент URA.RU.

«Это уже 11 онкоцентр, который открывается за последние годы. Программа, которая была провозглашена президентом, позволила увеличить доступность», — сказал глава Минздрава.

«Современный комплекс-красавец появился в Кургане. Второй крупный объект. Корпус был очень нужен людям, сегодня это 10 этажей с комфортными палатами», — сказал Вадим Шумков. Он отметил, что без помощи помощи Минздрава проект был бы невозможен и выразил благодарность. Также он сообщил, что диспансер начнет работу через несколько дней.

Ранее URA.RU писало, что в строительство хирургического корпуса Курганского онкодиспансера было вложено более 1,1 млрд рублей. На фоне проблем со строительством онкодиспансера уволились главврач Валентин Савченко, а после пост главы депздрава покинул Алексей Сигидаев. Также сообщалось, что застройщика корпуса онкодиспансера оштрафовали на 15,4 млн рублей за срыв срока окончания строительства.

Торжественное открытие хирургического корпуса онкодиспансера состоялось в Кургане
Торжественное открытие хирургического корпуса онкодиспансера состоялось в Кургане
Фото:
Руководитель Александр Чесноков сказал, что благодарности пациентов не будет предела, когда они окажутся в этом новом центре
Руководитель Александр Чесноков сказал, что благодарности пациентов не будет предела, когда они окажутся в этом новом центре
Фото:
Вадим Шумков отметил красоту нового корпуса
Вадим Шумков отметил красоту нового корпуса
Фото:
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В Кургане открыли хирургический корпус областного онкодиспансера, который строили три года. В торжественной церемонии приняли участие глава Минздрава Михаил Мурашко (в режиме видеоконференцсвязи), губернатор Курганской области Вадим Шумков, первый замглавы департамента здравоохранения Елена Островских, директор департамента строительства госэкспертизы и ЖКХ Курганской области Ирина Саблукова, передает корреспондент URA.RU. «Это уже 11 онкоцентр, который открывается за последние годы. Программа, которая была провозглашена президентом, позволила увеличить доступность», — сказал глава Минздрава. «Современный комплекс-красавец появился в Кургане. Второй крупный объект. Корпус был очень нужен людям, сегодня это 10 этажей с комфортными палатами», — сказал Вадим Шумков. Он отметил, что без помощи помощи Минздрава проект был бы невозможен и выразил благодарность. Также он сообщил, что диспансер начнет работу через несколько дней. Ранее URA.RU писало, что в строительство хирургического корпуса Курганского онкодиспансера было вложено более 1,1 млрд рублей. На фоне проблем со строительством онкодиспансера уволились главврач Валентин Савченко, а после пост главы депздрава покинул Алексей Сигидаев. Также сообщалось, что застройщика корпуса онкодиспансера оштрафовали на 15,4 млн рублей за срыв срока окончания строительства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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