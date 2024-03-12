Глава минздрава Мурашко открыл хирургический корпус онкодиспансера в Кургане. Фото, видео

13 марта 2024 в 12:15 Размер текста - 17 +

Новый корпус был открыт спустя три года строительства (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане открыли хирургический корпус областного онкодиспансера, который строили три года. В торжественной церемонии приняли участие глава Минздрава Михаил Мурашко (в режиме видеоконференцсвязи), губернатор Курганской области Вадим Шумков, первый замглавы департамента здравоохранения Елена Островских, директор департамента строительства госэкспертизы и ЖКХ Курганской области Ирина Саблукова, передает корреспондент URA.RU. «Это уже 11 онкоцентр, который открывается за последние годы. Программа, которая была провозглашена президентом, позволила увеличить доступность», — сказал глава Минздрава. «Современный комплекс-красавец появился в Кургане. Второй крупный объект. Корпус был очень нужен людям, сегодня это 10 этажей с комфортными палатами», — сказал Вадим Шумков. Он отметил, что без помощи помощи Минздрава проект был бы невозможен и выразил благодарность. Также он сообщил, что диспансер начнет работу через несколько дней. Ранее URA.RU писало, что в строительство хирургического корпуса Курганского онкодиспансера было вложено более 1,1 млрд рублей. На фоне проблем со строительством онкодиспансера уволились главврач Валентин Савченко, а после пост главы депздрава покинул Алексей Сигидаев. Также сообщалось, что застройщика корпуса онкодиспансера оштрафовали на 15,4 млн рублей за срыв срока окончания строительства. Торжественное открытие хирургического корпуса онкодиспансера состоялось в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Руководитель Александр Чесноков сказал, что благодарности пациентов не будет предела, когда они окажутся в этом новом центре Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Вадим Шумков отметил красоту нового корпуса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане открыли хирургический корпус областного онкодиспансера, который строили три года. В торжественной церемонии приняли участие глава Минздрава Михаил Мурашко (в режиме видеоконференцсвязи), губернатор Курганской области Вадим Шумков, первый замглавы департамента здравоохранения Елена Островских, директор департамента строительства госэкспертизы и ЖКХ Курганской области Ирина Саблукова, передает корреспондент URA.RU. «Это уже 11 онкоцентр, который открывается за последние годы. Программа, которая была провозглашена президентом, позволила увеличить доступность», — сказал глава Минздрава. «Современный комплекс-красавец появился в Кургане. Второй крупный объект. Корпус был очень нужен людям, сегодня это 10 этажей с комфортными палатами», — сказал Вадим Шумков. Он отметил, что без помощи помощи Минздрава проект был бы невозможен и выразил благодарность. Также он сообщил, что диспансер начнет работу через несколько дней. Ранее URA.RU писало, что в строительство хирургического корпуса Курганского онкодиспансера было вложено более 1,1 млрд рублей. На фоне проблем со строительством онкодиспансера уволились главврач Валентин Савченко, а после пост главы депздрава покинул Алексей Сигидаев. Также сообщалось, что застройщика корпуса онкодиспансера оштрафовали на 15,4 млн рублей за срыв срока окончания строительства.