В Кургане готовится к открытию онкодиспансер, который строили три года. Видео

12 марта 2024 в 12:47 Размер текста - 17 +

Онкодиспансер в Рябково готовят к открытию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане готовится к открытию новый хирургический корпус Курганского областного онкологического диспансера. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона в соцсетях. Строительство медицинского объекта было начато в 2021 году. Застройщиком выступал «Курганстальмост». «Новый хирургический корпус Курганского областного онкологического диспансера готовится к открытию. В нем — труд десятков людей, наших земляков», — говорится в сообщении правительства региона. Также на видео показали, как сейчас выглядят помещения онкодиспансера. Изначально центр хирургии должны были сдать летом 2023 года, однако сроки были продлены на полгода. В итоге объект был сдан в конце года. На данный момент объект готовят к вводу в эксплуатацию, получают лицензирование и закупают оборудование. В строительство медицинского центра было вложено более 1,1 млрд рублей. Для пациентов его планируют открыть в первом квартале 2024 года, заявлял губернатор региона Вадим Шумков. На фоне проблем со строительством онкодиспансера уволились главврач Валентин Савченко, а после пост главы депздрава покинул Алексей Сигидаев. Также сообщалось, что застройщика корпуса онкодиспансера оштрафовали на 15,4 млн рублей за срыв срока окончания строительства. После сдачи объекта на табличках с названиями отделений в медцентре были выявлены ошибки. Заказчик пообещал исправить все недочеты до открытия корпуса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане готовится к открытию новый хирургический корпус Курганского областного онкологического диспансера. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона в соцсетях. Строительство медицинского объекта было начато в 2021 году. Застройщиком выступал «Курганстальмост». «Новый хирургический корпус Курганского областного онкологического диспансера готовится к открытию. В нем — труд десятков людей, наших земляков», — говорится в сообщении правительства региона. Также на видео показали, как сейчас выглядят помещения онкодиспансера. Изначально центр хирургии должны были сдать летом 2023 года, однако сроки были продлены на полгода. В итоге объект был сдан в конце года. На данный момент объект готовят к вводу в эксплуатацию, получают лицензирование и закупают оборудование. В строительство медицинского центра было вложено более 1,1 млрд рублей. Для пациентов его планируют открыть в первом квартале 2024 года, заявлял губернатор региона Вадим Шумков. На фоне проблем со строительством онкодиспансера уволились главврач Валентин Савченко, а после пост главы депздрава покинул Алексей Сигидаев. Также сообщалось, что застройщика корпуса онкодиспансера оштрафовали на 15,4 млн рублей за срыв срока окончания строительства. После сдачи объекта на табличках с названиями отделений в медцентре были выявлены ошибки. Заказчик пообещал исправить все недочеты до открытия корпуса.