12 марта 2024

Опубликовано видео ДТП на набережной, в котором погиб тюменец. Видео

В Тюмени момент смертельного ДТП на набережной попал на камеры видеонаблюдения
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Авария. Тюльпан
Момент смертельного ДТП попал на камеры Фото:

В Telegram появилось видео момента смертельного ДТП, в ходе которого 26-летний тюменец потерял управление автомобилем и вылетел на набережную. Ролик с камер наблюдения опубликовал Ural Mash.

На опубликованном telegram-каналом ролике можно увидеть, как тюменец за рулем CHANGAN с высокой скоростью движется по дороге. Следующий кадр — машина летит с лестницы на набережную, переворачиваясь в воздухе.

Как ранее писало URA.RU, ДТП произошло ночью 13 марта, точное время в УГИБДД региона пока не называли. Но, судя по камерам, оно произошло в районе 03:30. При этом машину и труп в ней обнаружили лишь в шестом часу утра. Как выяснилось, водителю было 26 лет, а автомобиль был арендованным.

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Telegram появилось видео момента смертельного ДТП, в ходе которого 26-летний тюменец потерял управление автомобилем и вылетел на набережную. Ролик с камер наблюдения опубликовал Ural Mash. На опубликованном telegram-каналом ролике можно увидеть, как тюменец за рулем CHANGAN с высокой скоростью движется по дороге. Следующий кадр — машина летит с лестницы на набережную, переворачиваясь в воздухе. Как ранее писало URA.RU, ДТП произошло ночью 13 марта, точное время в УГИБДД региона пока не называли. Но, судя по камерам, оно произошло в районе 03:30. При этом машину и труп в ней обнаружили лишь в шестом часу утра. Как выяснилось, водителю было 26 лет, а автомобиль был арендованным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...