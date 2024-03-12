В Telegram появилось видео момента смертельного ДТП, в ходе которого 26-летний тюменец потерял управление автомобилем и вылетел на набережную. Ролик с камер наблюдения опубликовал Ural Mash.
На опубликованном telegram-каналом ролике можно увидеть, как тюменец за рулем CHANGAN с высокой скоростью движется по дороге. Следующий кадр — машина летит с лестницы на набережную, переворачиваясь в воздухе.
Как ранее писало URA.RU, ДТП произошло ночью 13 марта, точное время в УГИБДД региона пока не называли. Но, судя по камерам, оно произошло в районе 03:30. При этом машину и труп в ней обнаружили лишь в шестом часу утра. Как выяснилось, водителю было 26 лет, а автомобиль был арендованным.
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