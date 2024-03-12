Опубликовано видео ДТП на набережной, в котором погиб тюменец. Видео

В Тюмени момент смертельного ДТП на набережной попал на камеры видеонаблюдения

13 марта 2024 в 11:41 Размер текста - 17 +

Момент смертельного ДТП попал на камеры Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Telegram появилось видео момента смертельного ДТП, в ходе которого 26-летний тюменец потерял управление автомобилем и вылетел на набережную. Ролик с камер наблюдения опубликовал Ural Mash. На опубликованном telegram-каналом ролике можно увидеть, как тюменец за рулем CHANGAN с высокой скоростью движется по дороге. Следующий кадр — машина летит с лестницы на набережную, переворачиваясь в воздухе. Как ранее писало URA.RU, ДТП произошло ночью 13 марта, точное время в УГИБДД региона пока не называли. Но, судя по камерам, оно произошло в районе 03:30. При этом машину и труп в ней обнаружили лишь в шестом часу утра. Как выяснилось, водителю было 26 лет, а автомобиль был арендованным.

В Telegram появилось видео момента смертельного ДТП, в ходе которого 26-летний тюменец потерял управление автомобилем и вылетел на набережную. Ролик с камер наблюдения опубликовал Ural Mash. На опубликованном telegram-каналом ролике можно увидеть, как тюменец за рулем CHANGAN с высокой скоростью движется по дороге. Следующий кадр — машина летит с лестницы на набережную, переворачиваясь в воздухе. Как ранее писало URA.RU, ДТП произошло ночью 13 марта, точное время в УГИБДД региона пока не называли. Но, судя по камерам, оно произошло в районе 03:30. При этом машину и труп в ней обнаружили лишь в шестом часу утра. Как выяснилось, водителю было 26 лет, а автомобиль был арендованным.