Слуцкий заступился за студентов, получающих низкие стипендии

Слуцкий внес в Госдуму законопроект о повышении стипендий для студентов

13 марта 2024 в 14:01 Размер текста - 17 +

Леонид Слуцкий внес в Госдуму законопроект о повышении стипендий для студентов Фото: Денис Моргунов © URA.RU ЛДПР внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект, по которому предлагается выплачивать студентам стипендию не ниже МРОТ. С таким предложением выступил лидер партии Леонид Слуцкий. Основатель партии Владимир Жириновский ранее неоднократно призывал увеличить стипендию студентам-очникам. Партия внесла в Госдуму законопроект и предложила выплачивать стипендию не ниже установленного МРОТ студентам, аспирантам, ординаторам и ассистентам-стажерам, обучающимся очно. По словам Леонида Слуцкого, государство должно идти навстречу тем студентам, которые вынуждены работать во время учебы, что негативно сказывается по итогу на качестве их образования. «Пока многие из вас только учатся или даже совмещают работу с учебой, уверен, что крайне актуален вопрос стипендиального обеспечения. Разумеется, для воплощения мечты и осуществления планов важно быть уверенным в тех условиях и возможностях, которые общество и государство создают для молодежи. <…> Студенты должны получать удовольствие от образовательного процесса и чувствовать себя материально защищенными», — отмечал Леонид Слуцкий в беседе со студентами еще в январе 2024 года. Кроме того, он также внес законопроект о дополнительной финансовой поддержке для студенческих семей. Лидер партии подчеркнул, что это крайне актуально в Год семьи, который объявлен в стране в 2024 году. Также таким парам необходимо отдельное проживание, считает Слуцкий. Поэтому необходимо создавать для них условия, которые подойдут, в том числе и для комфортного воспитания детей, уточнил он. Еще в 2011 году основатель ЛДПР Владимир Жириновский предлагал поднять студентам стипендии на сумму не менее 80% от МРОТ. Всего партией было внесено около 10 соответствующих законопроектов, однако тогда они были отклонены. На сегодня минимальный размер стипендии для студентов, обучающихся на бакалавриате, специалитете и магистратуре составляет 1967 рублей. Ранее Forbes проводил опрос среди данной категории россиян. Согласно результатам около 72% студентов тратят до 30 тысяч рублей в месяц. Примерно 29% от этой суммы тратится только на еду. Остальная часть тратится на еду и транспорт. Повышение стипендии для студентов — это необходимость, уверены в ЛДПР. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ЛДПР внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект, по которому предлагается выплачивать студентам стипендию не ниже МРОТ. С таким предложением выступил лидер партии Леонид Слуцкий. Основатель партии Владимир Жириновский ранее неоднократно призывал увеличить стипендию студентам-очникам. Партия внесла в Госдуму законопроект и предложила выплачивать стипендию не ниже установленного МРОТ студентам, аспирантам, ординаторам и ассистентам-стажерам, обучающимся очно. По словам Леонида Слуцкого, государство должно идти навстречу тем студентам, которые вынуждены работать во время учебы, что негативно сказывается по итогу на качестве их образования. «Пока многие из вас только учатся или даже совмещают работу с учебой, уверен, что крайне актуален вопрос стипендиального обеспечения. Разумеется, для воплощения мечты и осуществления планов важно быть уверенным в тех условиях и возможностях, которые общество и государство создают для молодежи. <…> Студенты должны получать удовольствие от образовательного процесса и чувствовать себя материально защищенными», — отмечал Леонид Слуцкий в беседе со студентами еще в январе 2024 года. Кроме того, он также внес законопроект о дополнительной финансовой поддержке для студенческих семей. Лидер партии подчеркнул, что это крайне актуально в Год семьи, который объявлен в стране в 2024 году. Также таким парам необходимо отдельное проживание, считает Слуцкий. Поэтому необходимо создавать для них условия, которые подойдут, в том числе и для комфортного воспитания детей, уточнил он. Еще в 2011 году основатель ЛДПР Владимир Жириновский предлагал поднять студентам стипендии на сумму не менее 80% от МРОТ. Всего партией было внесено около 10 соответствующих законопроектов, однако тогда они были отклонены. На сегодня минимальный размер стипендии для студентов, обучающихся на бакалавриате, специалитете и магистратуре составляет 1967 рублей. Ранее Forbes проводил опрос среди данной категории россиян. Согласно результатам около 72% студентов тратят до 30 тысяч рублей в месяц. Примерно 29% от этой суммы тратится только на еду. Остальная часть тратится на еду и транспорт. Повышение стипендии для студентов — это необходимость, уверены в ЛДПР.