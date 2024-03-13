Глава Сургута рассказал в радиоэфире, как решил стать мэром

Мэр Сургута Филатов: готовность возглавить город пришла за месяц до конкурса

13 марта 2024 в 17:12 Размер текста - 17 +

Глава Сургута Андрей Филатов рассказал в радиоэфире, как решил стать мэром Фото: Александр Кулаковский © URA.RU (фото из архива) Глава Сургута (ХМАО) Андрей Филатов рассказал, как стал мэром города. В эфире «Русского радио» он признался, что готовность возглавить город пришла к нему за месяц до конкурса.



«Двадцать лет назад становиться мэром Сургута у меня в планах не было», — рассказал Филатов. Но готовность стать мэром он ощутил за месяц до конкурса, который проходил в 2021 году. На вопрос радиоведущей о причине решения связать жизнь с политикой, глава дал понять, что его увлекает управленческая деятельность. «Это даже не политика, больше управление. Мне это интересно, у меня и кандидатская работа была связана с управлением. Нравится формировать, воздействовать на что-либо до достижения результата», — добавил мэр.



Он также отметил, что работа в должности главы города придает силы. «То, что я занимаюсь этой работой сегодня — это личный выбор, мне это интересно. Это дает много энергии и сил. Самое главное — внутренняя убежденность, что я делаю правильные вещи, в которых абсолютно уверен и готов публично объяснять и брать за них ответственность», — прокомментировал Филатов.



Выборы главы Сургута были объявлены после ухода в отставку в декабре 2020 года прежнего мэра Вадима Шувалова. Он перешел на работу в окружное правительство в статусе вице-губернатора. Андрей Филатов был избран мэром города в феврале 2021 года. За его кандидатуру проголосовали 20 народных избранников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Сургута (ХМАО) Андрей Филатов рассказал, как стал мэром города. В эфире «Русского радио» он признался, что готовность возглавить город пришла к нему за месяц до конкурса. «Двадцать лет назад становиться мэром Сургута у меня в планах не было», — рассказал Филатов. Но готовность стать мэром он ощутил за месяц до конкурса, который проходил в 2021 году. На вопрос радиоведущей о причине решения связать жизнь с политикой, глава дал понять, что его увлекает управленческая деятельность. «Это даже не политика, больше управление. Мне это интересно, у меня и кандидатская работа была связана с управлением. Нравится формировать, воздействовать на что-либо до достижения результата», — добавил мэр. Он также отметил, что работа в должности главы города придает силы. «То, что я занимаюсь этой работой сегодня — это личный выбор, мне это интересно. Это дает много энергии и сил. Самое главное — внутренняя убежденность, что я делаю правильные вещи, в которых абсолютно уверен и готов публично объяснять и брать за них ответственность», — прокомментировал Филатов. Выборы главы Сургута были объявлены после ухода в отставку в декабре 2020 года прежнего мэра Вадима Шувалова. Он перешел на работу в окружное правительство в статусе вице-губернатора. Андрей Филатов был избран мэром города в феврале 2021 года. За его кандидатуру проголосовали 20 народных избранников.