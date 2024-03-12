12 марта 2024

Депутат Воронович возглавила курганскую больницу

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет областной думы по социальной политике. Курган, воронович елена
Елена Воронович стала главврачом инфекционной больницы Фото:

В Курганской инфекционной больнице назначили нового главного врача. Им стала председатель комитета по социальной политике областной думы и бывший заместитель директора Центра Илизарова Елена Воронович. Информация о новом главвраче появилась на официальном сайте инфекционной больницы.

«В инфекционной больнице сменился главврач. Им стала Елена Воронович», — указано на сайте. Ранее эту должность занимала самый молодой главврач (на момент назначения ей было 27 лет) в Курганской области Валентина Никулина, которая уволилась в декабре 2023 года. Воронович до назначения главврачом работала психотерапевтом в поликлинике.

В 2023 году Воронович покинула пост заместителя директора Национального исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Илизарова. Она стала третьям уволившимся из медцентра замом. В центре она много лет занималась вопросами организации и контроля качества медпомощи, а также взаимодействием со СМИ. Причиной увольнения было указано «по собственному желанию».

В том же году Воронович была исключена из президиума регионального политсовета «Единой России». Решение об ее исключении принимали члены партии — за данное предложение тогда проголосовало большинство.

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В Курганской инфекционной больнице назначили нового главного врача. Им стала председатель комитета по социальной политике областной думы и бывший заместитель директора Центра Илизарова Елена Воронович. Информация о новом главвраче появилась на официальном сайте инфекционной больницы. «В инфекционной больнице сменился главврач. Им стала Елена Воронович», — указано на сайте. Ранее эту должность занимала самый молодой главврач (на момент назначения ей было 27 лет) в Курганской области Валентина Никулина, которая уволилась в декабре 2023 года. Воронович до назначения главврачом работала психотерапевтом в поликлинике. В 2023 году Воронович покинула пост заместителя директора Национального исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Илизарова. Она стала третьям уволившимся из медцентра замом. В центре она много лет занималась вопросами организации и контроля качества медпомощи, а также взаимодействием со СМИ. Причиной увольнения было указано «по собственному желанию». В том же году Воронович была исключена из президиума регионального политсовета «Единой России». Решение об ее исключении принимали члены партии — за данное предложение тогда проголосовало большинство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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