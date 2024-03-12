Депутат Воронович возглавила курганскую больницу

В Курганской инфекционной больнице назначили нового главного врача. Им стала председатель комитета по социальной политике областной думы и бывший заместитель директора Центра Илизарова Елена Воронович. Информация о новом главвраче появилась на официальном сайте инфекционной больницы.
«В инфекционной больнице сменился главврач. Им стала Елена Воронович», — указано на сайте. Ранее эту должность занимала самый молодой главврач (на момент назначения ей было 27 лет) в Курганской области Валентина Никулина, которая уволилась в декабре 2023 года. Воронович до назначения главврачом работала психотерапевтом в поликлинике.
В 2023 году Воронович покинула пост заместителя директора Национального исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Илизарова. Она стала третьям уволившимся из медцентра замом. В центре она много лет занималась вопросами организации и контроля качества медпомощи, а также взаимодействием со СМИ. Причиной увольнения было указано «по собственному желанию».
В том же году Воронович была исключена из президиума регионального политсовета «Единой России». Решение об ее исключении принимали члены партии — за данное предложение тогда проголосовало большинство.
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