17 мая 2023

В Кургане директор федерального медцентра лишился третьего заместителя

© Служба новостей «URA.RU»
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Социальный комитет и комитет по региональной политике. Курган, воронович елена
Елена Воронович уволилась из Центра Илизарова по собственному желанию Фото:

Депутат Курганской областной думы Елена Воронович покинула пост заместителя директора Национального исследовательского центра травматологии и ортопедии им Илизарова. Об этом URA.RU сообщил источник из сферы здравоохранения. Это уже третий уволившийся из медцентра зам за последнее время.

«Елена Воронович уволилась с должности замдиректора Центра Илизарова. В центре она много лет занималась вопросами организации и контроля качества медпомощи, а также взаимодействием со СМИ», — рассказал источник.

На сайте Центра Илизарова сведения о Елене Воронович убраны из раздела «администрация». В отделе кадров Центра Илизарова URA.RU уточнили, что Воронович уволилась по собственному желанию. Сама Елена Воронович отказалась комментировать информацию об увольнении.

Ранее URA.RU писало, что в конце марта Елена Воронович была исключена из президиума Курганского регионального политсовета «Единой России». В ЕР объяснили это решение ротацией кадров (тогда из президиума был также исключен Сергей Князев). В марте 2023 года из Центра Илизарова уволился Юрий Горохов, который занимал должность заместителя директора по правовым вопросам. Еще раньше, в 2022 году с должности замдиректора Центра Илизарова по административной работе ушел Иван Фролов. Весной 2022 года он был задержан по подозрению в мошенничестве. Следствие считает, что Фролов в 2020 году распорядился заключать договоры на покупку товаров по завышенным ценам.

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Депутат Курганской областной думы Елена Воронович покинула пост заместителя директора Национального исследовательского центра травматологии и ортопедии им Илизарова. Об этом URA.RU сообщил источник из сферы здравоохранения. Это уже третий уволившийся из медцентра зам за последнее время. «Елена Воронович уволилась с должности замдиректора Центра Илизарова. В центре она много лет занималась вопросами организации и контроля качества медпомощи, а также взаимодействием со СМИ», — рассказал источник. На сайте Центра Илизарова сведения о Елене Воронович убраны из раздела «администрация». В отделе кадров Центра Илизарова URA.RU уточнили, что Воронович уволилась по собственному желанию. Сама Елена Воронович отказалась комментировать информацию об увольнении. Ранее URA.RU писало, что в конце марта Елена Воронович была исключена из президиума Курганского регионального политсовета «Единой России». В ЕР объяснили это решение ротацией кадров (тогда из президиума был также исключен Сергей Князев). В марте 2023 года из Центра Илизарова уволился Юрий Горохов, который занимал должность заместителя директора по правовым вопросам. Еще раньше, в 2022 году с должности замдиректора Центра Илизарова по административной работе ушел Иван Фролов. Весной 2022 года он был задержан по подозрению в мошенничестве. Следствие считает, что Фролов в 2020 году распорядился заключать договоры на покупку товаров по завышенным ценам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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