В Кургане директор федерального медцентра лишился третьего заместителя

18 мая 2023 в 13:22 Размер текста - 17 +

Елена Воронович уволилась из Центра Илизарова по собственному желанию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат Курганской областной думы Елена Воронович покинула пост заместителя директора Национального исследовательского центра травматологии и ортопедии им Илизарова. Об этом URA.RU сообщил источник из сферы здравоохранения. Это уже третий уволившийся из медцентра зам за последнее время. «Елена Воронович уволилась с должности замдиректора Центра Илизарова. В центре она много лет занималась вопросами организации и контроля качества медпомощи, а также взаимодействием со СМИ», — рассказал источник. На сайте Центра Илизарова сведения о Елене Воронович убраны из раздела «администрация». В отделе кадров Центра Илизарова URA.RU уточнили, что Воронович уволилась по собственному желанию. Сама Елена Воронович отказалась комментировать информацию об увольнении. Ранее URA.RU писало, что в конце марта Елена Воронович была исключена из президиума Курганского регионального политсовета «Единой России». В ЕР объяснили это решение ротацией кадров (тогда из президиума был также исключен Сергей Князев). В марте 2023 года из Центра Илизарова уволился Юрий Горохов, который занимал должность заместителя директора по правовым вопросам. Еще раньше, в 2022 году с должности замдиректора Центра Илизарова по административной работе ушел Иван Фролов. Весной 2022 года он был задержан по подозрению в мошенничестве. Следствие считает, что Фролов в 2020 году распорядился заключать договоры на покупку товаров по завышенным ценам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат Курганской областной думы Елена Воронович покинула пост заместителя директора Национального исследовательского центра травматологии и ортопедии им Илизарова. Об этом URA.RU сообщил источник из сферы здравоохранения. Это уже третий уволившийся из медцентра зам за последнее время. «Елена Воронович уволилась с должности замдиректора Центра Илизарова. В центре она много лет занималась вопросами организации и контроля качества медпомощи, а также взаимодействием со СМИ», — рассказал источник. На сайте Центра Илизарова сведения о Елене Воронович убраны из раздела «администрация». В отделе кадров Центра Илизарова URA.RU уточнили, что Воронович уволилась по собственному желанию. Сама Елена Воронович отказалась комментировать информацию об увольнении. Ранее URA.RU писало, что в конце марта Елена Воронович была исключена из президиума Курганского регионального политсовета «Единой России». В ЕР объяснили это решение ротацией кадров (тогда из президиума был также исключен Сергей Князев). В марте 2023 года из Центра Илизарова уволился Юрий Горохов, который занимал должность заместителя директора по правовым вопросам. Еще раньше, в 2022 году с должности замдиректора Центра Илизарова по административной работе ушел Иван Фролов. Весной 2022 года он был задержан по подозрению в мошенничестве. Следствие считает, что Фролов в 2020 году распорядился заключать договоры на покупку товаров по завышенным ценам.