Челябинский актер Валентин Гордеев попал в больницу после дорожного конфликта

Челябинский актер Валентин Гордеев попал в больницу с переломом черепа после ссоры на дороге. Об этом Гордеев сообщил на своей странице «ВКонтакте».
«Mercedes-Benz подрезал меня, поехав прямо с полосы, с которой можно только налево, создав угрозу ДТП. На красном сигнале светофора я остановился за ним, вышел и постучался к нему в окно. Виновник начал кричать, а затем ударил меня с правой руки в левую часть головы достаточно сильно», — сообщает актер в социальной сети.
Водитель автомобиля Mercedes подрезал Гордеева, после чего начался дорожный конфликт, который перерос в драку. Нарушитель несколько раз ударил актера руками и об капот машины. Далее следовал роковой удар с головы, после которого у Гордеева травмирован череп.
В драку вмешался очевидец. Он разнял мужчин и посадил актера в машину. Вскоре он самостоятельно добрался до больницы. В пресс-службе УМВД Челябинска URA.RU сообщили, что заявление по данному факту зарегистрировано.
«Все установлены, опрошены. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — заявили в пресс-службе.
После драки актер Валентин Гордеев попал в больницу
Фото: Валентин Гордеев в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/gordeev_valentin
Последствия драки Гордеева с автохамом, у актера обнаружили травму черепа
Фото: Валентин Гордеев в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/gordeev_valentin
Челябинский актер Валентин Гордеев попал в больницу с переломом черепа после ссоры на дороге. Об этом Гордеев сообщил на своей странице «ВКонтакте». «Mercedes-Benz подрезал меня, поехав прямо с полосы, с которой можно только налево, создав угрозу ДТП. На красном сигнале светофора я остановился за ним, вышел и постучался к нему в окно. Виновник начал кричать, а затем ударил меня с правой руки в левую часть головы достаточно сильно», — сообщает актер в социальной сети. Водитель автомобиля Mercedes подрезал Гордеева, после чего начался дорожный конфликт, который перерос в драку. Нарушитель несколько раз ударил актера руками и об капот машины. Далее следовал роковой удар с головы, после которого у Гордеева травмирован череп. В драку вмешался очевидец. Он разнял мужчин и посадил актера в машину. Вскоре он самостоятельно добрался до больницы. В пресс-службе УМВД Челябинска URA.RU сообщили, что заявление по данному факту зарегистрировано. «Все установлены, опрошены. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — заявили в пресс-службе.