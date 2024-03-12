Челябинский актер Валентин Гордеев попал в больницу после дорожного конфликта

13 марта 2024 в 13:03 Размер текста - 17 +

Актер Валентин Гордеев пострадал в драке на дороге Фото: Денис Моргунов © URA.RU Челябинский актер Валентин Гордеев попал в больницу с переломом черепа после ссоры на дороге. Об этом Гордеев сообщил на своей странице «ВКонтакте». «Mercedes-Benz подрезал меня, поехав прямо с полосы, с которой можно только налево, создав угрозу ДТП. На красном сигнале светофора я остановился за ним, вышел и постучался к нему в окно. Виновник начал кричать, а затем ударил меня с правой руки в левую часть головы достаточно сильно», — сообщает актер в социальной сети. Водитель автомобиля Mercedes подрезал Гордеева, после чего начался дорожный конфликт, который перерос в драку. Нарушитель несколько раз ударил актера руками и об капот машины. Далее следовал роковой удар с головы, после которого у Гордеева травмирован череп. В драку вмешался очевидец. Он разнял мужчин и посадил актера в машину. Вскоре он самостоятельно добрался до больницы. В пресс-службе УМВД Челябинска URA.RU сообщили, что заявление по данному факту зарегистрировано. «Все установлены, опрошены. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — заявили в пресс-службе. После драки актер Валентин Гордеев попал в больницу Фото: Валентин Гордеев в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/gordeev_valentin Последствия драки Гордеева с автохамом, у актера обнаружили травму черепа Фото: Валентин Гордеев в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/gordeev_valentin

Челябинский актер Валентин Гордеев попал в больницу с переломом черепа после ссоры на дороге. Об этом Гордеев сообщил на своей странице «ВКонтакте». «Mercedes-Benz подрезал меня, поехав прямо с полосы, с которой можно только налево, создав угрозу ДТП. На красном сигнале светофора я остановился за ним, вышел и постучался к нему в окно. Виновник начал кричать, а затем ударил меня с правой руки в левую часть головы достаточно сильно», — сообщает актер в социальной сети. Водитель автомобиля Mercedes подрезал Гордеева, после чего начался дорожный конфликт, который перерос в драку. Нарушитель несколько раз ударил актера руками и об капот машины. Далее следовал роковой удар с головы, после которого у Гордеева травмирован череп. В драку вмешался очевидец. Он разнял мужчин и посадил актера в машину. Вскоре он самостоятельно добрался до больницы. В пресс-службе УМВД Челябинска URA.RU сообщили, что заявление по данному факту зарегистрировано. «Все установлены, опрошены. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — заявили в пресс-службе.