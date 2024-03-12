12 марта 2024

Челябинский актер Валентин Гордеев попал в больницу после дорожного конфликта

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тюмень, автомобили, машины, дорога
Актер Валентин Гордеев пострадал в драке на дороге Фото:

Челябинский актер Валентин Гордеев попал в больницу с переломом черепа после ссоры на дороге. Об этом Гордеев сообщил на своей странице «ВКонтакте».

«Mercedes-Benz подрезал меня, поехав прямо с полосы, с которой можно только налево, создав угрозу ДТП. На красном сигнале светофора я остановился за ним, вышел и постучался к нему в окно. Виновник начал кричать, а затем ударил меня с правой руки в левую часть головы достаточно сильно», — сообщает актер в социальной сети.

Водитель автомобиля Mercedes подрезал Гордеева, после чего начался дорожный конфликт, который перерос в драку. Нарушитель несколько раз ударил актера руками и об капот машины. Далее следовал роковой удар с головы, после которого у Гордеева травмирован череп.

В драку вмешался очевидец. Он разнял мужчин и посадил актера в машину. Вскоре он самостоятельно добрался до больницы. В пресс-службе УМВД Челябинска URA.RU сообщили, что заявление по данному факту зарегистрировано.

«Все установлены, опрошены. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — заявили в пресс-службе.

После драки актер Валентин Гордеев попал в больницу
После драки актер Валентин Гордеев попал в больницу
Фото:
Последствия драки Гордеева с автохамом, у актера обнаружили травму черепа
Последствия драки Гордеева с автохамом, у актера обнаружили травму черепа
Фото:

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Челябинский актер Валентин Гордеев попал в больницу с переломом черепа после ссоры на дороге. Об этом Гордеев сообщил на своей странице «ВКонтакте». «Mercedes-Benz подрезал меня, поехав прямо с полосы, с которой можно только налево, создав угрозу ДТП. На красном сигнале светофора я остановился за ним, вышел и постучался к нему в окно. Виновник начал кричать, а затем ударил меня с правой руки в левую часть головы достаточно сильно», — сообщает актер в социальной сети. Водитель автомобиля Mercedes подрезал Гордеева, после чего начался дорожный конфликт, который перерос в драку. Нарушитель несколько раз ударил актера руками и об капот машины. Далее следовал роковой удар с головы, после которого у Гордеева травмирован череп. В драку вмешался очевидец. Он разнял мужчин и посадил актера в машину. Вскоре он самостоятельно добрался до больницы. В пресс-службе УМВД Челябинска URA.RU сообщили, что заявление по данному факту зарегистрировано. «Все установлены, опрошены. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — заявили в пресс-службе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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