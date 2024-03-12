В Ноябрьске нашли подрядчика для капремонта проспекта Мира

Капремонтом проспекта Мира в Ноябрьске за 322 млн рублей займется ООО «Ленар»

13 марта 2024 в 13:19 Размер текста - 17 +

В Ноябрьске отремонтируют очередной участок проспекта Мира Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) после несостоявшегося в феврале аукциона нашли подрядчика для капитального ремонта проспекта Мира от Путепровода до улицы Северной. В ходе повторных торгов заявилась одна компания — ООО «Ленар». Стоимость подряда — 322,6 млн рублей против 485,6 млн рублей, заявленных на февральских торгах дирекцией муниципального заказа, следует из данных АИС «Закупки». «Объект закупки — капитальный ремонт проспекта Мира (от Путепровода до улицы Северная) в городе Ноябрьске, ЯНАО <…>. Начальная цена — 322 615 592,00 рублей. По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие в закупке. <…> Заявка соответствует требованиям. Поставщик — ООО «Ленар», — сообщается в карточке лота. Реконструкция проспекта Мира в Ноябрьске должна закончиться к маю 2025 года. По данным СБИС, ООО «Ленар» 16 лет занимается строительством дорог и автомагистралей, имеет большой уставной капитал — 85 млн рублей. Зарегистрирована в городе Муравленко (ЯНАО). Ранее URA.RU сообщало, что дирекция муниципального заказа не нашла подрядчика для проведения капитального ремонта проспекта Мира в Ноябрьске (ЯНАО). Начальная цена контракта — 485 млн рублей.

В Ноябрьске (ЯНАО) после несостоявшегося в феврале аукциона нашли подрядчика для капитального ремонта проспекта Мира от Путепровода до улицы Северной. В ходе повторных торгов заявилась одна компания — ООО «Ленар». Стоимость подряда — 322,6 млн рублей против 485,6 млн рублей, заявленных на февральских торгах дирекцией муниципального заказа, следует из данных АИС «Закупки». «Объект закупки — капитальный ремонт проспекта Мира (от Путепровода до улицы Северная) в городе Ноябрьске, ЯНАО <…>. Начальная цена — 322 615 592,00 рублей. По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие в закупке. <…> Заявка соответствует требованиям. Поставщик — ООО «Ленар», — сообщается в карточке лота. Реконструкция проспекта Мира в Ноябрьске должна закончиться к маю 2025 года. По данным СБИС, ООО «Ленар» 16 лет занимается строительством дорог и автомагистралей, имеет большой уставной капитал — 85 млн рублей. Зарегистрирована в городе Муравленко (ЯНАО). Ранее URA.RU сообщало, что дирекция муниципального заказа не нашла подрядчика для проведения капитального ремонта проспекта Мира в Ноябрьске (ЯНАО). Начальная цена контракта — 485 млн рублей.