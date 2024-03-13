Чем известен новый директор тюменского департамента инвестполитики Картухин

Департамент инвестиционной политики Тюменской области возглавил Анатолий Картухин. URA.RU собрало информацию о том, где работал и чем занимался управленец до того, как пришел в департамент.
Анатолий Картухин — профессиональный экономист. Он окончил Тюменский государственный университет по специальности «экономика». Карьеру начинал в Сбербанке, работал на различных должностях.
Позже Картухин трудился в фонде «Инвестиционное агентство Тюменской области». Был заместителем генерального директора. В 2021 году он покинул эту должность и стал генеральным директором АО «Талк Лизинг» — крупнейшей лизинговой компании Тюменской области.
В ноябре 2023 года Картухин покинул «Талк Лизинг». Инсайдеры агентства сообщали, что именно он займет освободившееся кресло директора департамента инвестиционной политики Тюменской области. Прежний директор Антон Машуков уволился и перешел на новую работу в строительный бизнес.
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