Чем известен новый директор тюменского департамента инвестполитики Картухин

Директором тюменского департамента инвестполитики стал топ-экономист Картухин

Тюменское департамент инвестполитики возглавил профессиональный экономист Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Департамент инвестиционной политики Тюменской области возглавил Анатолий Картухин. URA.RU собрало информацию о том, где работал и чем занимался управленец до того, как пришел в департамент.

Анатолий Картухин — профессиональный экономист. Он окончил Тюменский государственный университет по специальности «экономика». Карьеру начинал в Сбербанке, работал на различных должностях.

Позже Картухин трудился в фонде «Инвестиционное агентство Тюменской области». Был заместителем генерального директора. В 2021 году он покинул эту должность и стал генеральным директором АО «Талк Лизинг» — крупнейшей лизинговой компании Тюменской области.

В ноябре 2023 года Картухин покинул «Талк Лизинг». Инсайдеры агентства сообщали, что именно он займет освободившееся кресло директора департамента инвестиционной политики Тюменской области. Прежний директор Антон Машуков уволился и перешел на новую работу в строительный бизнес.