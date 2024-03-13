Чем известен новый директор тюменского департамента инвестполитики Картухин

Директором тюменского департамента инвестполитики стал топ-экономист Картухин
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Круглый стол РБК: финансы. Тюмень, картухин анатолий
Тюменское департамент инвестполитики возглавил профессиональный экономист Фото:

Департамент инвестиционной политики Тюменской области возглавил Анатолий Картухин. URA.RU собрало информацию о том, где работал и чем занимался управленец до того, как пришел в департамент.

Анатолий Картухин — профессиональный экономист. Он окончил Тюменский государственный университет по специальности «экономика». Карьеру начинал в Сбербанке, работал на различных должностях.

Позже Картухин трудился в фонде «Инвестиционное агентство Тюменской области». Был заместителем генерального директора. В 2021 году он покинул эту должность и стал генеральным директором АО «Талк Лизинг» — крупнейшей лизинговой компании Тюменской области.

В ноябре 2023 года Картухин покинул «Талк Лизинг». Инсайдеры агентства сообщали, что именно он займет освободившееся кресло директора департамента инвестиционной политики Тюменской области. Прежний директор Антон Машуков уволился и перешел на новую работу в строительный бизнес.

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Департамент инвестиционной политики Тюменской области возглавил Анатолий Картухин. URA.RU собрало информацию о том, где работал и чем занимался управленец до того, как пришел в департамент. Анатолий Картухин — профессиональный экономист. Он окончил Тюменский государственный университет по специальности «экономика». Карьеру начинал в Сбербанке, работал на различных должностях. Позже Картухин трудился в фонде «Инвестиционное агентство Тюменской области». Был заместителем генерального директора. В 2021 году он покинул эту должность и стал генеральным директором АО «Талк Лизинг» — крупнейшей лизинговой компании Тюменской области. В ноябре 2023 года Картухин покинул «Талк Лизинг». Инсайдеры агентства сообщали, что именно он займет освободившееся кресло директора департамента инвестиционной политики Тюменской области. Прежний директор Антон Машуков уволился и перешел на новую работу в строительный бизнес.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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