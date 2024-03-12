12 марта 2024

В Тюмени назначили нового директора департамента инвестполитики

Директором тюменского департамента инвестполитики назначен Анатолий Картухин
© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол РБК: финансы. Тюмень, картухин анатолий
Анатолий Картухин назначен директором департамента инвестполитики Фото:

Директором департамента инвестиционной политики Тюменской области назначен Анатолий Картухин. Об этом сообщил информационный центр правительства региона.

«На должность директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области назначен Анатолий Картухин. Он приступает к обязанностям с 13 марта 2024 года», — сообщили в правительстве.

Ранее Картухин уволился из крупнейшей лизинговой компании Тюмени АО «Талк Лизинг». Как сообщало URA.RU, это было связано с планирующимся переходом на новую работу в правительство региона. Ранее кресло директора департамента занимал Антон Машуков.

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Директором департамента инвестиционной политики Тюменской области назначен Анатолий Картухин. Об этом сообщил информационный центр правительства региона. «На должность директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области назначен Анатолий Картухин. Он приступает к обязанностям с 13 марта 2024 года», — сообщили в правительстве. Ранее Картухин уволился из крупнейшей лизинговой компании Тюмени АО «Талк Лизинг». Как сообщало URA.RU, это было связано с планирующимся переходом на новую работу в правительство региона. Ранее кресло директора департамента занимал Антон Машуков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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