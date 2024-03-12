В Тюмени назначили нового директора департамента инвестполитики

Директором департамента инвестиционной политики Тюменской области назначен Анатолий Картухин. Об этом сообщил информационный центр правительства региона.
«На должность директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области назначен Анатолий Картухин. Он приступает к обязанностям с 13 марта 2024 года», — сообщили в правительстве.
Ранее Картухин уволился из крупнейшей лизинговой компании Тюмени АО «Талк Лизинг». Как сообщало URA.RU, это было связано с планирующимся переходом на новую работу в правительство региона. Ранее кресло директора департамента занимал Антон Машуков.
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