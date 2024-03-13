Биатлонист Тюменской сборной Евгений Гараничев завершает карьеру

13 марта 2024 в 13:36 Размер текста - 17 +

Гараничев уходит из большого спорта, но останется в профессии в другом амплуа Фото: Николай Бастриков © URA.RU Заслуженный мастер спорта России по биатлону Евгений Гараничев, являющийся бронзовым призером XXII зимних Олимпийских Игр 2014 года и входящий в тюменскую сборную, заявил о своем уходе из спорта. О завершении карьеры спортсмен объявил в ходе пресс-конференции, видео которой опубликовал информационный центр правительства Тюменской области. «Сегодня для меня очень волнительный день. После перенесенного коронавируса на протяжении трех лет у меня были проблемы со здоровьем. Появлялись какие-то инфекции, заболевания. Я решил, что этот сезон для меня будет крайним. Я завершаю свою спортивную карьеру. Но на этом жизнь не заканчивается. Я буду продолжать развиваться и быть нужным Тюменской области, пытаться найти себя в спорте в другом амплуа», — заявил Гараничев в ходе пресс-конференции. Гараничев примет участие в Чемпионате России по биатлону, который пройдет в Тюмени с 21 марта по 1 апреля. Спортсмен выступает в составе биатлонной дружины Тюменской области с 2008 года. Он является бронзовым призером Олимпийских Игр, неоднократно становился победителем и призером этапов Кубка Мира и Европы, Чемпионатов и Кубков России, Всероссийских соревнований по биатлону.

Заслуженный мастер спорта России по биатлону Евгений Гараничев, являющийся бронзовым призером XXII зимних Олимпийских Игр 2014 года и входящий в тюменскую сборную, заявил о своем уходе из спорта. О завершении карьеры спортсмен объявил в ходе пресс-конференции, видео которой опубликовал информационный центр правительства Тюменской области. «Сегодня для меня очень волнительный день. После перенесенного коронавируса на протяжении трех лет у меня были проблемы со здоровьем. Появлялись какие-то инфекции, заболевания. Я решил, что этот сезон для меня будет крайним. Я завершаю свою спортивную карьеру. Но на этом жизнь не заканчивается. Я буду продолжать развиваться и быть нужным Тюменской области, пытаться найти себя в спорте в другом амплуа», — заявил Гараничев в ходе пресс-конференции. Гараничев примет участие в Чемпионате России по биатлону, который пройдет в Тюмени с 21 марта по 1 апреля. Спортсмен выступает в составе биатлонной дружины Тюменской области с 2008 года. Он является бронзовым призером Олимпийских Игр, неоднократно становился победителем и призером этапов Кубка Мира и Европы, Чемпионатов и Кубков России, Всероссийских соревнований по биатлону.