12 марта 2024

В Магнитогорске бабушка накормила ребенка из мусорки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Зима, бомж, мусорный бак, бездомный, отходы, мусорка
Женщина достала еду из помойки и дала ребенку Фото:

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, пожилая женщина накормила ребенка отходами из контейнерной площадки. Подробности инцидента сообщила URA.RU очевидец.

«Во дворе дома №19 по улице Бориса Ручьева увидела пожилую женщину, которая рылась в мусоре и кормила девочку отходами. Ребенку на вид около четырех-пяти лет, а женщина выглядит, как ее бабушка или даже прабабушка», — рассказала URA.RU Евгения Федорова.

По словам очевидца, когда она возмутилась происходящим, пожилая женщина схватила девочку за руку и убежала. Федорова считает, что родители ребенка могут не знать об увлечениях их пожилой родственницы и просят обратить внимание на эту информацию.

«Я мама трех дочек и плакала, увидев это. Надеюсь, общественный резонанс поможет найти родителей девочки», — добавила Федорова.

Женщина накормила ребенка из мусорки
Женщина накормила ребенка из мусорки

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В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, пожилая женщина накормила ребенка отходами из контейнерной площадки. Подробности инцидента сообщила URA.RU очевидец. «Во дворе дома №19 по улице Бориса Ручьева увидела пожилую женщину, которая рылась в мусоре и кормила девочку отходами. Ребенку на вид около четырех-пяти лет, а женщина выглядит, как ее бабушка или даже прабабушка», — рассказала URA.RU Евгения Федорова. По словам очевидца, когда она возмутилась происходящим, пожилая женщина схватила девочку за руку и убежала. Федорова считает, что родители ребенка могут не знать об увлечениях их пожилой родственницы и просят обратить внимание на эту информацию. «Я мама трех дочек и плакала, увидев это. Надеюсь, общественный резонанс поможет найти родителей девочки», — добавила Федорова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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