Общество Здоровье В Магнитогорске бабушка накормила ребенка из мусорки. Фото 13 марта 2024 в 14:03 Размер текста - 17 + Женщина достала еду из помойки и дала ребенку Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, пожилая женщина накормила ребенка отходами из контейнерной площадки. Подробности инцидента сообщила URA.RU очевидец. «Во дворе дома №19 по улице Бориса Ручьева увидела пожилую женщину, которая рылась в мусоре и кормила девочку отходами. Ребенку на вид около четырех-пяти лет, а женщина выглядит, как ее бабушка или даже прабабушка», — рассказала URA.RU Евгения Федорова. По словам очевидца, когда она возмутилась происходящим, пожилая женщина схватила девочку за руку и убежала. Федорова считает, что родители ребенка могут не знать об увлечениях их пожилой родственницы и просят обратить внимание на эту информацию. «Я мама трех дочек и плакала, увидев это. Надеюсь, общественный резонанс поможет найти родителей девочки», — добавила Федорова. Женщина накормила ребенка из мусорки Читатель URA.RU В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, пожилая женщина накормила ребенка отходами из контейнерной площадки. Подробности инцидента сообщила URA.RU очевидец. «Во дворе дома №19 по улице Бориса Ручьева увидела пожилую женщину, которая рылась в мусоре и кормила девочку отходами. Ребенку на вид около четырех-пяти лет, а женщина выглядит, как ее бабушка или даже прабабушка», — рассказала URA.RU Евгения Федорова. По словам очевидца, когда она возмутилась происходящим, пожилая женщина схватила девочку за руку и убежала. Федорова считает, что родители ребенка могут не знать об увлечениях их пожилой родственницы и просят обратить внимание на эту информацию. «Я мама трех дочек и плакала, увидев это. Надеюсь, общественный резонанс поможет найти родителей девочки», — добавила Федорова. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям