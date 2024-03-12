В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, пожилая женщина накормила ребенка отходами из контейнерной площадки. Подробности инцидента сообщила URA.RU очевидец.
«Во дворе дома №19 по улице Бориса Ручьева увидела пожилую женщину, которая рылась в мусоре и кормила девочку отходами. Ребенку на вид около четырех-пяти лет, а женщина выглядит, как ее бабушка или даже прабабушка», — рассказала URA.RU Евгения Федорова.
По словам очевидца, когда она возмутилась происходящим, пожилая женщина схватила девочку за руку и убежала. Федорова считает, что родители ребенка могут не знать об увлечениях их пожилой родственницы и просят обратить внимание на эту информацию.
«Я мама трех дочек и плакала, увидев это. Надеюсь, общественный резонанс поможет найти родителей девочки», — добавила Федорова.
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