Челябинец забил в бане пенсионера кочергой и бросил его труп у обочины дороги

13 марта 2024 в 14:04 Размер текста - 17 +

Конфликт между мужчинами возник после употребления алкоголя Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Южноуральске (Челябинская область) задержан местный житель, насмерть забивший 71-летнего пенсионера в бане кочергой. Об этом 13 марта сообщили в пресс-службе управления СК по региону. «По данным следствия, 9 марта вечером в бане, расположенной на территории одного из домов города Южноуральска, между знакомыми во время распития спиртного произошел конфликт. В ходе конфликта 45-летний обвиняемый нанес 71-летнему потерпевшему множественные удары металлической кочергой по голове и туловищу. В результате полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе управления СК. Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый вывез тело знакомого и оставил на обочине автодороги «Южноуральск-Пласт». Во взаимодействии с сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области преступление раскрыто в кратчайшие сроки, лицо, совершившее преступление, задержано. В пресс-службе регионального главка МВД уточнили, что тело жертвы обвиняемый засыпал строительным мусором, а на месте преступления сделал тщательную уборку. В полицию с заявлением о пропаже мужчины обратилась жена погибшего. В пресс-службе полицейского главка подчеркнули, что особо тяжкое преступление было раскрыто в кратчайшие сроки благодаря грамотным действиям сотрудников уголовного розыска. В отношении 45-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Ему предъявлено обвинение, в суд направлено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Южноуральске (Челябинская область) задержан местный житель, насмерть забивший 71-летнего пенсионера в бане кочергой. Об этом 13 марта сообщили в пресс-службе управления СК по региону. «По данным следствия, 9 марта вечером в бане, расположенной на территории одного из домов города Южноуральска, между знакомыми во время распития спиртного произошел конфликт. В ходе конфликта 45-летний обвиняемый нанес 71-летнему потерпевшему множественные удары металлической кочергой по голове и туловищу. В результате полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе управления СК. Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый вывез тело знакомого и оставил на обочине автодороги «Южноуральск-Пласт». Во взаимодействии с сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области преступление раскрыто в кратчайшие сроки, лицо, совершившее преступление, задержано. В пресс-службе регионального главка МВД уточнили, что тело жертвы обвиняемый засыпал строительным мусором, а на месте преступления сделал тщательную уборку. В полицию с заявлением о пропаже мужчины обратилась жена погибшего. В пресс-службе полицейского главка подчеркнули, что особо тяжкое преступление было раскрыто в кратчайшие сроки благодаря грамотным действиям сотрудников уголовного розыска. В отношении 45-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Ему предъявлено обвинение, в суд направлено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.