12 марта 2024

В ЯНАО воспитатели детсада жестоко обращались с малышами

Следователи ЯНАО возбудили уголовное дело из-за действий воспитателей детсада
© Служба новостей «URA.RU»
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В Губкинском воспитатели жестоко обращались с маленькими детьми Фото:

В Губкинском (ЯНАО) воспитатели детского сада «Мишутка» допустили жестокое обращение с малышами. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

«В городе Губкинский возбуждено уголовное дело по информации, выявленной в СМИ о совершении противоправных действий сотрудником дошкольного учреждения. Возбуждено уголовное дело, предусмотренного п. „г“ ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего)», — сообщает пресс-служба СУ СКР в официальном telegram-канале.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного. Ход расследования находится у главы регионального следственного управления Андрея Егорова.

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В Губкинском (ЯНАО) воспитатели детского сада «Мишутка» допустили жестокое обращение с малышами. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР. «В городе Губкинский возбуждено уголовное дело по информации, выявленной в СМИ о совершении противоправных действий сотрудником дошкольного учреждения. Возбуждено уголовное дело, предусмотренного п. „г“ ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего)», — сообщает пресс-служба СУ СКР в официальном telegram-канале. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного. Ход расследования находится у главы регионального следственного управления Андрея Егорова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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