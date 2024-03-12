В ЯНАО воспитатели детсада жестоко обращались с малышами

В Губкинском (ЯНАО) воспитатели детского сада «Мишутка» допустили жестокое обращение с малышами. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
«В городе Губкинский возбуждено уголовное дело по информации, выявленной в СМИ о совершении противоправных действий сотрудником дошкольного учреждения. Возбуждено уголовное дело, предусмотренного п. „г“ ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего)», — сообщает пресс-служба СУ СКР в официальном telegram-канале.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного. Ход расследования находится у главы регионального следственного управления Андрея Егорова.
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