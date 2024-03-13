В Ростовской области сбитые беспилотники упали на нефтебазу

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При атаке беспилотников раненных не обнаружено Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Ростовской области российские системы РЭБ сбили беспилотники. Они упали на территорию Новошахтинской нефтебазы. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«В результате работы дежурных систем РЭБ БПЛА упали на территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов», — написал Голубев в своем telegram-канале. Он отметил, что раненных и погибших не обнаружено.

По информации губернатора региона, последствия атаки беспилотников уточняются. При этом технологические объекты завода остановили свою работу.

Ранее Голубев сообщил, что атака БПЛА произошла в Таганроге в Ростовской области. Системы ПВО России успешно сбили их. По словам губернатора, последствия на земле пока уточняются.

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В Ростовской области российские системы РЭБ сбили беспилотники. Они упали на территорию Новошахтинской нефтебазы. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев. «В результате работы дежурных систем РЭБ БПЛА упали на территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов», — написал Голубев в своем telegram-канале. Он отметил, что раненных и погибших не обнаружено. По информации губернатора региона, последствия атаки беспилотников уточняются. При этом технологические объекты завода остановили свою работу. Ранее Голубев сообщил, что атака БПЛА произошла в Таганроге в Ростовской области. Системы ПВО России успешно сбили их. По словам губернатора, последствия на земле пока уточняются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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