Больше 10% пермяков будут голосовать на выборах удаленно

13 марта 2024 в 15:30 Размер текста - 17 +

Интерес пермяков к новым формам голосования вырос Фото: Владимир Андреев © URA.RU Почти 200 тысяч пермяков решили воспользоваться дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) на выборах президента. Это больше 10% от общей численности избирателей в регионе, сообщает пресс-служба крайизбиркома. «11 марта завершился прием заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании. Через ДЭГ хотят проголосовать почти 200 тысяч или более 10% от числа избирателей региона», — говорится в сообщении. Всего в Пермском крае — 1 971 044 избирателей. Еще более 50 тысяч заявлений подано на голосование через механизм «Мобильного избирателя». Это порядка 3% от числа избирателей. По словам председателя крайизбиркома Игоря Вагина, число желающих проголосовать через ДЭГ и по месту фактического пребывания («Мобильный избиратель») в два раза превысило показатели выборов президента 2018 года. Но тогда ДЭГ не было. «Это говорит о дополнительных удобствах голосования и расширении возможностей участия в выборах наших земляков. Эти рекордные цифры являются дополнительным индикатором, подтверждающим ожидания высокой явки на предстоящих выборах в регионе», — отметил Вагин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Почти 200 тысяч пермяков решили воспользоваться дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) на выборах президента. Это больше 10% от общей численности избирателей в регионе, сообщает пресс-служба крайизбиркома. «11 марта завершился прием заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании. Через ДЭГ хотят проголосовать почти 200 тысяч или более 10% от числа избирателей региона», — говорится в сообщении. Всего в Пермском крае — 1 971 044 избирателей. Еще более 50 тысяч заявлений подано на голосование через механизм «Мобильного избирателя». Это порядка 3% от числа избирателей. По словам председателя крайизбиркома Игоря Вагина, число желающих проголосовать через ДЭГ и по месту фактического пребывания («Мобильный избиратель») в два раза превысило показатели выборов президента 2018 года. Но тогда ДЭГ не было. «Это говорит о дополнительных удобствах голосования и расширении возможностей участия в выборах наших земляков. Эти рекордные цифры являются дополнительным индикатором, подтверждающим ожидания высокой явки на предстоящих выборах в регионе», — отметил Вагин.