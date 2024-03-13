Больше 10% пермяков будут голосовать на выборах удаленно

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Дистанционное электронное голосование. Москва, голосование онлайн, дэг, дистанционное электронное голосование
Интерес пермяков к новым формам голосования вырос Фото:

Почти 200 тысяч пермяков решили воспользоваться дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) на выборах президента. Это больше 10% от общей численности избирателей в регионе, сообщает пресс-служба крайизбиркома.

«11 марта завершился прием заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании. Через ДЭГ хотят проголосовать почти 200 тысяч или более 10% от числа избирателей региона», — говорится в сообщении. Всего в Пермском крае — 1 971 044 избирателей.

Еще более 50 тысяч заявлений подано на голосование через механизм «Мобильного избирателя». Это порядка 3% от числа избирателей. По словам председателя крайизбиркома Игоря Вагина, число желающих проголосовать через ДЭГ и по месту фактического пребывания («Мобильный избиратель») в два раза превысило показатели выборов президента 2018 года. Но тогда ДЭГ не было. «Это говорит о дополнительных удобствах голосования и расширении возможностей участия в выборах наших земляков. Эти рекордные цифры являются дополнительным индикатором, подтверждающим ожидания высокой явки на предстоящих выборах в регионе», — отметил Вагин.

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Почти 200 тысяч пермяков решили воспользоваться дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) на выборах президента. Это больше 10% от общей численности избирателей в регионе, сообщает пресс-служба крайизбиркома. «11 марта завершился прием заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании. Через ДЭГ хотят проголосовать почти 200 тысяч или более 10% от числа избирателей региона», — говорится в сообщении. Всего в Пермском крае — 1 971 044 избирателей. Еще более 50 тысяч заявлений подано на голосование через механизм «Мобильного избирателя». Это порядка 3% от числа избирателей. По словам председателя крайизбиркома Игоря Вагина, число желающих проголосовать через ДЭГ и по месту фактического пребывания («Мобильный избиратель») в два раза превысило показатели выборов президента 2018 года. Но тогда ДЭГ не было. «Это говорит о дополнительных удобствах голосования и расширении возможностей участия в выборах наших земляков. Эти рекордные цифры являются дополнительным индикатором, подтверждающим ожидания высокой явки на предстоящих выборах в регионе», — отметил Вагин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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