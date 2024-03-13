В Госдуме поддержали идею Путина по решению проблем с мигрантами

Депутат Госдумы Хинштейн: проблема с мигрантами требует комплекса решений
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Беспорядки на Овощебазе №4. Екатеринбург, мигранты, топ
Путин подчеркнул, что нужно обеспечить граждан РФ при решении вопроса с мигрантами, передает Хинштейн Фото:

Предложение президента РФ Владимира Путина о решении проблемы с мигрантами с помощью увеличения производительности труда поддержали в Госдуме. Также эта инициатива предполагает снизить количество работающих иностранных граждан там, где это возможно. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Считаю, что это то, к чему мы должны стремиться в вопросе миграционной политики в первую очередь. Я неоднократно говорил, что эта проблема требует комплексного решения», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Он добавил, что работа по культурной интеграции является наболевшим вопросом.

Депутат добавил, что глава РФ подчеркнул важность обеспечения безопасности россиян. По словам Хинштейна, это тот аспект, от которого нужно отталкиваться при решении любого вопроса.

Ранее в Госдуме сообщили, что в стране будут введены новые требования к набору трудовых мигрантов. Законопроект предполагает, что иностранный гражданин будет трудиться у определенного работодателя согласно разрешительным документам. Кроме того, аванс по ним будет вносить та компания, которая наняла мигранта, пишет RT.

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Предложение президента РФ Владимира Путина о решении проблемы с мигрантами с помощью увеличения производительности труда поддержали в Госдуме. Также эта инициатива предполагает снизить количество работающих иностранных граждан там, где это возможно. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. «Считаю, что это то, к чему мы должны стремиться в вопросе миграционной политики в первую очередь. Я неоднократно говорил, что эта проблема требует комплексного решения», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Он добавил, что работа по культурной интеграции является наболевшим вопросом. Депутат добавил, что глава РФ подчеркнул важность обеспечения безопасности россиян. По словам Хинштейна, это тот аспект, от которого нужно отталкиваться при решении любого вопроса. Ранее в Госдуме сообщили, что в стране будут введены новые требования к набору трудовых мигрантов. Законопроект предполагает, что иностранный гражданин будет трудиться у определенного работодателя согласно разрешительным документам. Кроме того, аванс по ним будет вносить та компания, которая наняла мигранта, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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