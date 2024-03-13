В Курганской области сократилось количество фальшивых купюр

13 марта 2024 в 16:24 Размер текста - 17 +

На одну тысячу купюр в 2023 году пришлось всего две фальшивки Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU По статистике за 2023 год поддельных купюр в Курганской области стало меньше на 15%. Об этом сообщила пресс-служба Банка России по Курганской области. «В 2023 году в банках Курганской области было изъято 12 фальшивых купюр, что на 15% меньше, чем годом ранее», — сообщила пресс-служба. Также пресс-служба пояснила, что тенденция с сокращением числа подделок является общероссийской. По данным Банка России, в 2022 году на один миллион рублей, находящихся в обращении, приходилось четыре фальшивки, а в 2023 всего две. Эксперт по исследованию денежных знаков Отделения Курган Уральского ГУ Банка России Екатерина Заколодная, на которую ссылается пресс-служба, призывает граждан не терять бдительности, а проверить деньги на подлинность перед тем, как положить их в кошелек. «Сделать это можно без специальных приборов, например, на просвет, на ощупь и при наклоне. Если банкнота вызывает подозрение, необходимо отнести ее на бесплатную экспертизу в любой коммерческий банк. Расплачиваться фальшивкой противозаконно», — пояснила эксперт Заколодная. Также пресс-служба Банк России рассказала, что изучить признаки подлинности купюры можно воспользовавшись мобильным приложением «Банкноты Банка России» и на сайте Банка России. Ранее URA.RU писало, что курганских подростков наказали за использование фальшивок. Дети расплачивались ими в магазинах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По статистике за 2023 год поддельных купюр в Курганской области стало меньше на 15%. Об этом сообщила пресс-служба Банка России по Курганской области. «В 2023 году в банках Курганской области было изъято 12 фальшивых купюр, что на 15% меньше, чем годом ранее», — сообщила пресс-служба. Также пресс-служба пояснила, что тенденция с сокращением числа подделок является общероссийской. По данным Банка России, в 2022 году на один миллион рублей, находящихся в обращении, приходилось четыре фальшивки, а в 2023 всего две. Эксперт по исследованию денежных знаков Отделения Курган Уральского ГУ Банка России Екатерина Заколодная, на которую ссылается пресс-служба, призывает граждан не терять бдительности, а проверить деньги на подлинность перед тем, как положить их в кошелек. «Сделать это можно без специальных приборов, например, на просвет, на ощупь и при наклоне. Если банкнота вызывает подозрение, необходимо отнести ее на бесплатную экспертизу в любой коммерческий банк. Расплачиваться фальшивкой противозаконно», — пояснила эксперт Заколодная. Также пресс-служба Банк России рассказала, что изучить признаки подлинности купюры можно воспользовавшись мобильным приложением «Банкноты Банка России» и на сайте Банка России. Ранее URA.RU писало, что курганских подростков наказали за использование фальшивок. Дети расплачивались ими в магазинах.