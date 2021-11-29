29 ноября 2021

В Кургане за фальшивки наказали банду подростков

© Служба новостей «URA.RU»
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Молодые люди расплачивались поддельными пятитысячными купюрами (архивное фото) Фото:

В Кургане подросткам 2003 и 2004 года рождения назначили наказание в виде условного лишения свободы за то, что они расплачивались в магазине поддельными купюрами. Данная информация была размещена 30 ноября на сайте СУ СК РФ по Курганской области.

«Факт сбыта поддельных купюр был установлен сотрудниками полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий. <…> Приговором суда молодым людям назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года», — указано в сообщении.

Молодым людям помогала девушка 2002 года рождения. Ей назначили наказание в виде 18 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком на год. По данным следствия, в марте молодые люди купили на сайте десять поддельных пятитысячных рублевых купюр образца 1997 года. Злоумышленники расплачивались подделками в магазинах города и получали сдачу настоящими купюрами.

В ведомстве отметили, что молодые люди получили таким способом не менее 40 тыс. рублей. Деньги изъяли. Молодые люди признали вину и активно способствовали расследованию уголовного дела.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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