В Тюменской области пожилую женщину укусил клещ

В Тюменской области зафиксирован первый укус клеща в новом сезоне, жертвой которого стала 71-летняя женщина. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте здравоохранения.
«Клещи проснулись. Первый случай зарегистрирован в Бердюжском районе. Женщина 71 года обнаружила насекомое у себя на шее после прогулки во дворе частного дома. Сразу обратилась в приемное отделение Бердюжской районной больницы. Так как пациентка ранее не была привита от энцефалита, ей назначен курс иммуноглобулина», — рассказали в депздраве.
Там напомнили, что лучшая защита от последствий укусов клещей — это прививка. В регионе имеется 110 000 доз вакцины для взрослых и 60 000 для детей.
Ранее URA.RU писало, как спасают пациентов, укушенных клещами. Самое главное — вовремя обратиться за помощью к медикам.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.