В Тюменской области пожилую женщину укусил клещ

В Тюменской области зафиксирован первый укус клеща в новом сезоне

13 марта 2024 в 16:16 Размер текста - 17 +

Клещ атаковал пожилую женщину во дворе ее же дома Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюменской области зафиксирован первый укус клеща в новом сезоне, жертвой которого стала 71-летняя женщина. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте здравоохранения. «Клещи проснулись. Первый случай зарегистрирован в Бердюжском районе. Женщина 71 года обнаружила насекомое у себя на шее после прогулки во дворе частного дома. Сразу обратилась в приемное отделение Бердюжской районной больницы. Так как пациентка ранее не была привита от энцефалита, ей назначен курс иммуноглобулина», — рассказали в депздраве. Там напомнили, что лучшая защита от последствий укусов клещей — это прививка. В регионе имеется 110 000 доз вакцины для взрослых и 60 000 для детей. Ранее URA.RU писало, как спасают пациентов, укушенных клещами. Самое главное — вовремя обратиться за помощью к медикам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области зафиксирован первый укус клеща в новом сезоне, жертвой которого стала 71-летняя женщина. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте здравоохранения. «Клещи проснулись. Первый случай зарегистрирован в Бердюжском районе. Женщина 71 года обнаружила насекомое у себя на шее после прогулки во дворе частного дома. Сразу обратилась в приемное отделение Бердюжской районной больницы. Так как пациентка ранее не была привита от энцефалита, ей назначен курс иммуноглобулина», — рассказали в депздраве. Там напомнили, что лучшая защита от последствий укусов клещей — это прививка. В регионе имеется 110 000 доз вакцины для взрослых и 60 000 для детей. Ранее URA.RU писало, как спасают пациентов, укушенных клещами. Самое главное — вовремя обратиться за помощью к медикам.