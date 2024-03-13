В Тюменской области пожилую женщину укусил клещ

В Тюменской области зафиксирован первый укус клеща в новом сезоне
© Служба новостей «URA.RU»
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Клещ. Челябинск, клещ, энцефалитный клещ, членистоногие, бореллиоз, болезнь лайма
Клещ атаковал пожилую женщину во дворе ее же дома Фото:

В Тюменской области зафиксирован первый укус клеща в новом сезоне, жертвой которого стала 71-летняя женщина. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте здравоохранения.

«Клещи проснулись. Первый случай зарегистрирован в Бердюжском районе. Женщина 71 года обнаружила насекомое у себя на шее после прогулки во дворе частного дома. Сразу обратилась в приемное отделение Бердюжской районной больницы. Так как пациентка ранее не была привита от энцефалита, ей назначен курс иммуноглобулина», — рассказали в депздраве.

Там напомнили, что лучшая защита от последствий укусов клещей — это прививка. В регионе имеется 110 000 доз вакцины для взрослых и 60 000 для детей.

Ранее URA.RU писало, как спасают пациентов, укушенных клещами. Самое главное — вовремя обратиться за помощью к медикам.

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В Тюменской области зафиксирован первый укус клеща в новом сезоне, жертвой которого стала 71-летняя женщина. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте здравоохранения. «Клещи проснулись. Первый случай зарегистрирован в Бердюжском районе. Женщина 71 года обнаружила насекомое у себя на шее после прогулки во дворе частного дома. Сразу обратилась в приемное отделение Бердюжской районной больницы. Так как пациентка ранее не была привита от энцефалита, ей назначен курс иммуноглобулина», — рассказали в депздраве. Там напомнили, что лучшая защита от последствий укусов клещей — это прививка. В регионе имеется 110 000 доз вакцины для взрослых и 60 000 для детей. Ранее URA.RU писало, как спасают пациентов, укушенных клещами. Самое главное — вовремя обратиться за помощью к медикам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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