Тюменский врач рассказала о спасении пациентов, укушенных клещами

Обнаружив на себе клеща, тюменцы должны как можно скорее обратиться за медпомощью, а затем следить за своим состоянием семь-восемь недель. О том, какие действия предпринять, URA.RU рассказала заведующая клиническим отделением Тюменского НИИ краевой инфекционной патологии Ксения Степанова. Можно ли самому извлекать насекомое и как, заставят ли платить за спасительный укол, как понять, что все-таки заразился и каков шанс умереть, если заранее не привиться — читайте в нашем материале.
Вынимать самому или ждать помощи?
Первое желание, возникающее после того, как человек видит на себе клеща — это как можно скорее снять его. Однако собеседница URA.RU советует тюменцам не спешить с таким решением: можно навредить себе еще больше.
«Желательно, чтобы клеща удалили медработники. Самостоятельно можно оставить его головку под кожей, а значит и инфицирование продолжится. А чем дольше клещ сидит на вас присосавшись, тем больше доза возбудителя болезни. Однако лишние полчаса особо ничего не решат, поэтому лучше обратиться в больницу», — поясняет Ксения Степанова.
Если убрать клеща все же решено своими силами, то есть несколько способов. Вот инструкция:
- используйте пинцет. Клеща нужно схватить как можно ближе к хоботку, а затем аккуратно вытянуть, вращая вокруг своей оси;
- возьмите нитку. Завяжите ее на узелок как можно ближе к хоботку, а затем неспеша и плавно пошатывайте насекомое, одновременно подтягивая его наверх;
- можно и руками. Обхватите клеща пальцами, обернутыми чистым бинтом, как можно ближе к коже. Чуть потяните клеща и вращайте его вокруг свой оси.
Главное правило — быть осторожными и не раздавить насекомое. В ином случае его содержимое также попадет в ранку, что состояние укушенного не улучшит.
Куда обратиться, если укусил клещ
У человека, укушенного клещом, два пути. Первоочередной — за медицинской помощью в больницу. В Тюмени пациентов круглосуточно принимает кабинет клещевых инфекций в Областной инфекционной клинической больнице (улица Комсомольская, 54а).
«Человека осмотрят, бесплатно введут противоклещевой иммуноглобулин, дадут рекомендации. По показаниям назначат антибактериальный препарат для профилактики. Если какие-либо симптомы заражения уже проявились, предложат госпитализацию», — рассказала Ксения Степанова.
Узнать, заболели ли вы энцефалитом или боррелиозом, прямо на месте не получится. Такие анализы берут лишь у тех, кто имеет клинические симптомы заболеваний. Но сдать кровь можно в различных клиниках, за отдельную плату. Однако делать это ранее, чем через 10 дней после укуса — бессмысленно.
Что делать с клещом?
Изъятого клеща лучше всего отправить на анализ. Для этого насекомое помещают в баночку с крышкой, на смоченный водой ватный диск. Если в этот день доехать до лаборатории не получается, поместите контейнер в холодильник.
Бесплатно исследование не делают, оно не входит в программу ОМС. В тюменском филиале регионального «Центра гигиены и эпидемиологии» (улица Холодильная, 57) это будет стоить 1 232 рубля. В лабораториях частных клиник — от 2 100 до 2 400 рублей.
Клещевой энцефалит: симптомы
После получения экстренной помощи, укушенному человеку рано расслабляться. Для него наступает период наблюдения за своим состояние.
«Инкубационный период клещевого энцефалита и боррелиоза длится от 1 до 50 дней. Чаще всего первые симптомы, если заражение произошло, проявляются на 10-14 день», — отмечает Ксения Степанова.
Стоит беспокоиться, если в этот период у пострадавшего наблюдаются:
- повышенная температура;
- тошнота и рвота;
- головная боль;
- расстройство пищеварения;
- ломота в мышцах и суставах;
- отеки;
- нарушение координации;
- слабость (в том числе — в отдельных конечностях);
- шум в голове;
- покраснение места укуса.
Наличие этих симптомов — прямой признак того, что пора в больницу. Медики возьмут анализы и определят пациента в стационар на лечение. Там придется провести порядка нескольких недель.
Симптомов нет — расслабиться? Не угадали
Помимо острых форм энцефалита и боррелиоза, существуют также и хронические. В их случае признаки болезни в инкубационный период не появятся.
«Клиническая картина после инфицирования не развивается, но спустя годы у человека обнаруживают заболевание. Чаще всего так происходит с боррелиозом. Метод предупреждения подобных последствий — незамедлительное обращение к врачу после укуса и получение профилактического лечения. Также, если симптомы не проявились в инкубационный период, то спустя месяц не помешает сдать анализ на инфекции, передающиеся с клещами», — пояснила Ксения Степанова.
Насколько опасны тюменские клещи
По данным собеседницы URA.RU, по итогам майских исследований клещевым энцефалитом оказались заражены 3% клещей, обследованных в Тюмени. А вот боррелиоз нашли у 60% этих насекомых.
«Энцефалит — тяжелое и опасное заболевание, есть случаи инвалидизации и летальные исходы. Но для этого должны сойтись много факторов: плохое состояние здоровья, наличие хронических заболеваний, позднее обращение за помощью. В группе риска — дети и пожилые люди, к ним нужно быть особо внимательными», — рассказала Ксения Степанова.
Переносят клещи и другие инфекции. К примеру, риккетсиоз, туляремию, гранулоцитарный анаплазмоз человека, моноцитарный эрлихиоз и даже Крымская-Конго геморрагическую лихорадку.
Лучший способ профилактики заболеваний — вакцинация. Как отметила врач-инфекционист, как и любая другая прививка, она не дает 100%-ой гарантии того, что укушенный не заболеет. Однако точно позволит человеку перенести болезнь в легкой форме, не допустить тяжелых последствий и исключить летальный исход.
Как ранее писало URA.RU, в 2023 году от клещевого энцефалита в Тюменской области уже скончался один человек. Укушенный слишком поздно обратился за помощью. В 2022-м летальных исходов было четыре.
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