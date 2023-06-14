Тюменский врач рассказала о спасении пациентов, укушенных клещами

Куда обратиться, если укусил клещ и как понять, что инфекция уже в вас

15 июня 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

В Тюмени 3% клещей заражены энцефалитом, а 60% — боррелиозом Фото: Анна Майорова © URA.RU Обнаружив на себе клеща, тюменцы должны как можно скорее обратиться за медпомощью, а затем следить за своим состоянием семь-восемь недель. О том, какие действия предпринять, URA.RU рассказала заведующая клиническим отделением Тюменского НИИ краевой инфекционной патологии Ксения Степанова. Можно ли самому извлекать насекомое и как, заставят ли платить за спасительный укол, как понять, что все-таки заразился и каков шанс умереть, если заранее не привиться — читайте в нашем материале. Вынимать самому или ждать помощи? Удалять клещей самостоятельно можно, но только осторожно Фото: Виктор Хасаншин © URA.RU Первое желание, возникающее после того, как человек видит на себе клеща — это как можно скорее снять его. Однако собеседница URA.RU советует тюменцам не спешить с таким решением: можно навредить себе еще больше. «Желательно, чтобы клеща удалили медработники. Самостоятельно можно оставить его головку под кожей, а значит и инфицирование продолжится. А чем дольше клещ сидит на вас присосавшись, тем больше доза возбудителя болезни. Однако лишние полчаса особо ничего не решат, поэтому лучше обратиться в больницу», — поясняет Ксения Степанова. Если убрать клеща все же решено своими силами, то есть несколько способов. Вот инструкция: используйте пинцет. Клеща нужно схватить как можно ближе к хоботку, а затем аккуратно вытянуть, вращая вокруг своей оси;

возьмите нитку. Завяжите ее на узелок как можно ближе к хоботку, а затем неспеша и плавно пошатывайте насекомое, одновременно подтягивая его наверх;

можно и руками. Обхватите клеща пальцами, обернутыми чистым бинтом, как можно ближе к коже. Чуть потяните клеща и вращайте его вокруг свой оси. Главное правило — быть осторожными и не раздавить насекомое. В ином случае его содержимое также попадет в ранку, что состояние укушенного не улучшит. Куда обратиться, если укусил клещ У человека, укушенного клещом, два пути. Первоочередной — за медицинской помощью в больницу. В Тюмени пациентов круглосуточно принимает кабинет клещевых инфекций в Областной инфекционной клинической больнице (улица Комсомольская, 54а). «Человека осмотрят, бесплатно введут противоклещевой иммуноглобулин, дадут рекомендации. По показаниям назначат антибактериальный препарат для профилактики. Если какие-либо симптомы заражения уже проявились, предложат госпитализацию», — рассказала Ксения Степанова. Узнать, заболели ли вы энцефалитом или боррелиозом, прямо на месте не получится. Такие анализы берут лишь у тех, кто имеет клинические симптомы заболеваний. Но сдать кровь можно в различных клиниках, за отдельную плату. Однако делать это ранее, чем через 10 дней после укуса — бессмысленно. Что делать с клещом? В лаборатории клеща проверят на инфекции, которые он мог передать укушенному Фото: Александр Мамаев © URA.RU Изъятого клеща лучше всего отправить на анализ. Для этого насекомое помещают в баночку с крышкой, на смоченный водой ватный диск. Если в этот день доехать до лаборатории не получается, поместите контейнер в холодильник. Бесплатно исследование не делают, оно не входит в программу ОМС. В тюменском филиале регионального «Центра гигиены и эпидемиологии» (улица Холодильная, 57) это будет стоить 1 232 рубля. В лабораториях частных клиник — от 2 100 до 2 400 рублей. Клещевой энцефалит: симптомы После получения экстренной помощи, укушенному человеку рано расслабляться. Для него наступает период наблюдения за своим состояние. «Инкубационный период клещевого энцефалита и боррелиоза длится от 1 до 50 дней. Чаще всего первые симптомы, если заражение произошло, проявляются на 10-14 день», — отмечает Ксения Степанова. Стоит беспокоиться, если в этот период у пострадавшего наблюдаются: повышенная температура;

тошнота и рвота;

головная боль;

расстройство пищеварения;

ломота в мышцах и суставах;

отеки;

нарушение координации;

слабость (в том числе — в отдельных конечностях);

шум в голове;

покраснение места укуса. Наличие этих симптомов — прямой признак того, что пора в больницу. Медики возьмут анализы и определят пациента в стационар на лечение. Там придется провести порядка нескольких недель. Симптомов нет — расслабиться? Не угадали Болезнь, передавшаяся от клеща, может аукнуться спустя много лет Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Помимо острых форм энцефалита и боррелиоза, существуют также и хронические. В их случае признаки болезни в инкубационный период не появятся. «Клиническая картина после инфицирования не развивается, но спустя годы у человека обнаруживают заболевание. Чаще всего так происходит с боррелиозом. Метод предупреждения подобных последствий — незамедлительное обращение к врачу после укуса и получение профилактического лечения. Также, если симптомы не проявились в инкубационный период, то спустя месяц не помешает сдать анализ на инфекции, передающиеся с клещами», — пояснила Ксения Степанова. Насколько опасны тюменские клещи Заранее сделанная прививка не защитит от заражения, но исключит тяжелые последствия болезни Фото: Денис Моргунов © URA.RU По данным собеседницы URA.RU, по итогам майских исследований клещевым энцефалитом оказались заражены 3% клещей, обследованных в Тюмени. А вот боррелиоз нашли у 60% этих насекомых. «Энцефалит — тяжелое и опасное заболевание, есть случаи инвалидизации и летальные исходы. Но для этого должны сойтись много факторов: плохое состояние здоровья, наличие хронических заболеваний, позднее обращение за помощью. В группе риска — дети и пожилые люди, к ним нужно быть особо внимательными», — рассказала Ксения Степанова. Переносят клещи и другие инфекции. К примеру, риккетсиоз, туляремию, гранулоцитарный анаплазмоз человека, моноцитарный эрлихиоз и даже Крымская-Конго геморрагическую лихорадку. Лучший способ профилактики заболеваний — вакцинация. Как отметила врач-инфекционист, как и любая другая прививка, она не дает 100%-ой гарантии того, что укушенный не заболеет. Однако точно позволит человеку перенести болезнь в легкой форме, не допустить тяжелых последствий и исключить летальный исход. Как ранее писало URA.RU, в 2023 году от клещевого энцефалита в Тюменской области уже скончался один человек. Укушенный слишком поздно обратился за помощью. В 2022-м летальных исходов было четыре. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Обнаружив на себе клеща, тюменцы должны как можно скорее обратиться за медпомощью, а затем следить за своим состоянием семь-восемь недель. О том, какие действия предпринять, URA.RU рассказала заведующая клиническим отделением Тюменского НИИ краевой инфекционной патологии Ксения Степанова. Можно ли самому извлекать насекомое и как, заставят ли платить за спасительный укол, как понять, что все-таки заразился и каков шанс умереть, если заранее не привиться — читайте в нашем материале. Вынимать самому или ждать помощи? Первое желание, возникающее после того, как человек видит на себе клеща — это как можно скорее снять его. Однако собеседница URA.RU советует тюменцам не спешить с таким решением: можно навредить себе еще больше. «Желательно, чтобы клеща удалили медработники. Самостоятельно можно оставить его головку под кожей, а значит и инфицирование продолжится. А чем дольше клещ сидит на вас присосавшись, тем больше доза возбудителя болезни. Однако лишние полчаса особо ничего не решат, поэтому лучше обратиться в больницу», — поясняет Ксения Степанова. Если убрать клеща все же решено своими силами, то есть несколько способов. Вот инструкция: Главное правило — быть осторожными и не раздавить насекомое. В ином случае его содержимое также попадет в ранку, что состояние укушенного не улучшит. Куда обратиться, если укусил клещ У человека, укушенного клещом, два пути. Первоочередной — за медицинской помощью в больницу. В Тюмени пациентов круглосуточно принимает кабинет клещевых инфекций в Областной инфекционной клинической больнице (улица Комсомольская, 54а). Узнать, заболели ли вы энцефалитом или боррелиозом, прямо на месте не получится. Такие анализы берут лишь у тех, кто имеет клинические симптомы заболеваний. Но сдать кровь можно в различных клиниках, за отдельную плату. Однако делать это ранее, чем через 10 дней после укуса — бессмысленно. Что делать с клещом? Изъятого клеща лучше всего отправить на анализ. Для этого насекомое помещают в баночку с крышкой, на смоченный водой ватный диск. Если в этот день доехать до лаборатории не получается, поместите контейнер в холодильник. Бесплатно исследование не делают, оно не входит в программу ОМС. В тюменском филиале регионального «Центра гигиены и эпидемиологии» (улица Холодильная, 57) это будет стоить 1 232 рубля. В лабораториях частных клиник — от 2 100 до 2 400 рублей. Клещевой энцефалит: симптомы После получения экстренной помощи, укушенному человеку рано расслабляться. Для него наступает период наблюдения за своим состояние. Стоит беспокоиться, если в этот период у пострадавшего наблюдаются: Наличие этих симптомов — прямой признак того, что пора в больницу. Медики возьмут анализы и определят пациента в стационар на лечение. Там придется провести порядка нескольких недель. Симптомов нет — расслабиться? Не угадали Помимо острых форм энцефалита и боррелиоза, существуют также и хронические. В их случае признаки болезни в инкубационный период не появятся. «Клиническая картина после инфицирования не развивается, но спустя годы у человека обнаруживают заболевание. Чаще всего так происходит с боррелиозом. Метод предупреждения подобных последствий — незамедлительное обращение к врачу после укуса и получение профилактического лечения. Также, если симптомы не проявились в инкубационный период, то спустя месяц не помешает сдать анализ на инфекции, передающиеся с клещами», — пояснила Ксения Степанова. Насколько опасны тюменские клещи По данным собеседницы URA.RU, по итогам майских исследований клещевым энцефалитом оказались заражены 3% клещей, обследованных в Тюмени. А вот боррелиоз нашли у 60% этих насекомых. «Энцефалит — тяжелое и опасное заболевание, есть случаи инвалидизации и летальные исходы. Но для этого должны сойтись много факторов: плохое состояние здоровья, наличие хронических заболеваний, позднее обращение за помощью. В группе риска — дети и пожилые люди, к ним нужно быть особо внимательными», — рассказала Ксения Степанова. Переносят клещи и другие инфекции. К примеру, риккетсиоз, туляремию, гранулоцитарный анаплазмоз человека, моноцитарный эрлихиоз и даже Крымская-Конго геморрагическую лихорадку. Лучший способ профилактики заболеваний — вакцинация. Как отметила врач-инфекционист, как и любая другая прививка, она не дает 100%-ой гарантии того, что укушенный не заболеет. Однако точно позволит человеку перенести болезнь в легкой форме, не допустить тяжелых последствий и исключить летальный исход. Как ранее писало URA.RU, в 2023 году от клещевого энцефалита в Тюменской области уже скончался один человек. Укушенный слишком поздно обратился за помощью. В 2022-м летальных исходов было четыре.