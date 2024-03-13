В Польше испугались украинского захвата изнутри

NDP: В Польше насторожились из-за украинизации
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент США. stock, украина, сша, флаг, польша,  stock
Украинские беженцы начали оскорблять религиозные чувства стран, принявших их, пишет NDP Фото:

Поляки начали с настороженностью относиться к беженцам из Украины, так как опасаются «захвата» своей страны. Об этом написали в статье для NDP.

«Во многих странах ЕС, и уже в Польше к украинским беженцам стали относиться более холодно и настороженно. <…> Видео, на которых украинцы утверждают, что Польша — это уже маленькая Украина, и что поляки должны либо не сопротивляться украинизации, либо уехать куда-то еще, бьют рекорды популярности в социальных сетях», — говорится в материале.

В статье уточнили, что украинцы в соцсетях начали чаще оскорблять культурные и религиозные чувства стран, которые приняли их. Также «псевдожурналисты» из Украины активно изображают поляков агрессорами, которые совершали геноцид украинцев в 1930-е годы.

Ранее экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что в настоящее время около 40% поляков начали негативно относиться к украинцам. По его словам, на это влияет блокада Киева со стороны Варшавы, пишет Pravda.Ru.

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Поляки начали с настороженностью относиться к беженцам из Украины, так как опасаются «захвата» своей страны. Об этом написали в статье для NDP. «Во многих странах ЕС, и уже в Польше к украинским беженцам стали относиться более холодно и настороженно. <…> Видео, на которых украинцы утверждают, что Польша — это уже маленькая Украина, и что поляки должны либо не сопротивляться украинизации, либо уехать куда-то еще, бьют рекорды популярности в социальных сетях», — говорится в материале. В статье уточнили, что украинцы в соцсетях начали чаще оскорблять культурные и религиозные чувства стран, которые приняли их. Также «псевдожурналисты» из Украины активно изображают поляков агрессорами, которые совершали геноцид украинцев в 1930-е годы. Ранее экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что в настоящее время около 40% поляков начали негативно относиться к украинцам. По его словам, на это влияет блокада Киева со стороны Варшавы, пишет Pravda.Ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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