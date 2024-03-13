В Польше испугались украинского захвата изнутри

NDP: В Польше насторожились из-за украинизации

13 марта 2024 в 16:17 Размер текста - 17 +

Украинские беженцы начали оскорблять религиозные чувства стран, принявших их, пишет NDP Фото: Official White House / Adam Schultz Поляки начали с настороженностью относиться к беженцам из Украины, так как опасаются «захвата» своей страны. Об этом написали в статье для NDP. «Во многих странах ЕС, и уже в Польше к украинским беженцам стали относиться более холодно и настороженно. <…> Видео, на которых украинцы утверждают, что Польша — это уже маленькая Украина, и что поляки должны либо не сопротивляться украинизации, либо уехать куда-то еще, бьют рекорды популярности в социальных сетях», — говорится в материале. В статье уточнили, что украинцы в соцсетях начали чаще оскорблять культурные и религиозные чувства стран, которые приняли их. Также «псевдожурналисты» из Украины активно изображают поляков агрессорами, которые совершали геноцид украинцев в 1930-е годы. Ранее экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что в настоящее время около 40% поляков начали негативно относиться к украинцам . По его словам, на это влияет блокада Киева со стороны Варшавы, пишет Pravda.Ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Поляки начали с настороженностью относиться к беженцам из Украины, так как опасаются «захвата» своей страны. Об этом написали в статье для NDP. «Во многих странах ЕС, и уже в Польше к украинским беженцам стали относиться более холодно и настороженно. <…> Видео, на которых украинцы утверждают, что Польша — это уже маленькая Украина, и что поляки должны либо не сопротивляться украинизации, либо уехать куда-то еще, бьют рекорды популярности в социальных сетях», — говорится в материале. В статье уточнили, что украинцы в соцсетях начали чаще оскорблять культурные и религиозные чувства стран, которые приняли их. Также «псевдожурналисты» из Украины активно изображают поляков агрессорами, которые совершали геноцид украинцев в 1930-е годы. Ранее экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что в настоящее время около 40% поляков начали негативно относиться к украинцам. По его словам, на это влияет блокада Киева со стороны Варшавы, пишет Pravda.Ru.