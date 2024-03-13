Украинские беженцы начали оскорблять религиозные чувства стран, принявших их, пишет NDPФото: Official White House / Adam Schultz
Поляки начали с настороженностью относиться к беженцам из Украины, так как опасаются «захвата» своей страны. Об этом написали в статье для NDP.
«Во многих странах ЕС, и уже в Польше к украинским беженцам стали относиться более холодно и настороженно. <…> Видео, на которых украинцы утверждают, что Польша — это уже маленькая Украина, и что поляки должны либо не сопротивляться украинизации, либо уехать куда-то еще, бьют рекорды популярности в социальных сетях», — говорится в материале.
В статье уточнили, что украинцы в соцсетях начали чаще оскорблять культурные и религиозные чувства стран, которые приняли их. Также «псевдожурналисты» из Украины активно изображают поляков агрессорами, которые совершали геноцид украинцев в 1930-е годы.
Поляки начали с настороженностью относиться к беженцам из Украины, так как опасаются «захвата» своей страны. Об этом написали в статье для NDP. «Во многих странах ЕС, и уже в Польше к украинским беженцам стали относиться более холодно и настороженно. <…> Видео, на которых украинцы утверждают, что Польша — это уже маленькая Украина, и что поляки должны либо не сопротивляться украинизации, либо уехать куда-то еще, бьют рекорды популярности в социальных сетях», — говорится в материале. В статье уточнили, что украинцы в соцсетях начали чаще оскорблять культурные и религиозные чувства стран, которые приняли их. Также «псевдожурналисты» из Украины активно изображают поляков агрессорами, которые совершали геноцид украинцев в 1930-е годы. Ранее экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что в настоящее время около 40% поляков начали негативно относиться к украинцам. По его словам, на это влияет блокада Киева со стороны Варшавы, пишет Pravda.Ru.