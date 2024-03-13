Челябинцы за год заплатили полтриллиона налогов

14 марта 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Челябинские компании и жители заплатили за год больше полутриллиона рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинской области жители и предприятия в 2023 году заплатили 523,4 млрд рублей налогов, что составляет полтриллиона рублей. Как URA.RU сообщили в пресс-службе управления ФНС по региону, рост составил 27,2%. «За 2023 год плательщиками на территории Челябинской области в консолидированный бюджет РФ перечислено 523,4 млрд рублей налогов и сборов. Это на 27,2% больше, чем в 2022 году», — рассказали URA.RU в УФНС. Превышение в стоимостном виде составило 112 млрд рублей. Увеличение наблюдалось по всем основным налогам, являющимся значимыми источниками пополнения бюджета. Перечисления по налогу на доходы физических лиц выросли на 15,4%, достигнув 110,2 млрд рублей. В регионе НДФЛ собрали больше на 14,7 млрд рублей. На положительной тенденции сказались рост численности персонала и фонда оплаты труда. Согласно данным Челябинскстата, прирост среднемесячной начисленной зарплаты за год составил 16,2%. «Платежи по налогу на добавленную стоимость сформировались на уровне 170,4 млрд рубля, превысив показатели 2022 года на 34,5%. Прирост составил 43,8 млрд рубля», — подсчитали в налоговой службе. Поступления выросли в связи с увеличением объемов реализации товаров, работ и услуг предприятиями региона. В то же время, согласно данным УФНС, компании уплатили 122,3 млрд рублей налога на прибыль. Это на 40,1% больше показателя 2022 года. В стоимостном выражении прирост обеспечен на уровне в 35 млрд рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области жители и предприятия в 2023 году заплатили 523,4 млрд рублей налогов, что составляет полтриллиона рублей. Как URA.RU сообщили в пресс-службе управления ФНС по региону, рост составил 27,2%. «За 2023 год плательщиками на территории Челябинской области в консолидированный бюджет РФ перечислено 523,4 млрд рублей налогов и сборов. Это на 27,2% больше, чем в 2022 году», — рассказали URA.RU в УФНС. Превышение в стоимостном виде составило 112 млрд рублей. Увеличение наблюдалось по всем основным налогам, являющимся значимыми источниками пополнения бюджета. Перечисления по налогу на доходы физических лиц выросли на 15,4%, достигнув 110,2 млрд рублей. В регионе НДФЛ собрали больше на 14,7 млрд рублей. На положительной тенденции сказались рост численности персонала и фонда оплаты труда. Согласно данным Челябинскстата, прирост среднемесячной начисленной зарплаты за год составил 16,2%. «Платежи по налогу на добавленную стоимость сформировались на уровне 170,4 млрд рубля, превысив показатели 2022 года на 34,5%. Прирост составил 43,8 млрд рубля», — подсчитали в налоговой службе. Поступления выросли в связи с увеличением объемов реализации товаров, работ и услуг предприятиями региона. В то же время, согласно данным УФНС, компании уплатили 122,3 млрд рублей налога на прибыль. Это на 40,1% больше показателя 2022 года. В стоимостном выражении прирост обеспечен на уровне в 35 млрд рублей.