В ЯНАО над школьницей 3 года издевались одноклассники

В Салехарде ученица школы подверглась буллингу со стороны одноклассников

13 марта 2024 в 17:13 Размер текста - 17 +

В школе Салехарда ученица подвергается буллингу со стороны одноклассников Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) над ученицей школы №1 издеваются одноклассники на протяжении 3 лет. Девочка подвергается эмоциональному и физическому насилию, сообщила мать школьницы в социальных сетях. «Мою дочь терроризируют 2 мальчика из класса. В первом классе поджидали ее на улице и окунали лицом в снег. В прошлом году ударили ее кулаком в лицо, опухло половина лица. Три года разговоров с мамой мальчиков не дают никаких результатов. Сейчас ее начали обзывать матами, проявили агрессию. Стеша испугалась и спряталась в женском туалете. Когда она вышла, один из мальчиков уже поджидал ее, схватил и начал таскать за волосы. Чтобы вырваться и постоять за себя, она пнула мальчика, за что тут же поплатилась. Он швырнул ее в дверь, на локте остался синяк», — написала Элеонора Зносок на личной странице в соцсети «ВКонтакте». Женщина отметила, что родители юных обидчиков не признают вину своих детей. Кроме того, в школе девочку отругали за то, что она пнула одноклассника. На данный момент жительница города обратилась в судебно-медицинскую экспертизу и написала заявление в полицию, с детьми работает психолог. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Салехарде (ЯНАО) над ученицей школы №1 издеваются одноклассники на протяжении 3 лет. Девочка подвергается эмоциональному и физическому насилию, сообщила мать школьницы в социальных сетях. «Мою дочь терроризируют 2 мальчика из класса. В первом классе поджидали ее на улице и окунали лицом в снег. В прошлом году ударили ее кулаком в лицо, опухло половина лица. Три года разговоров с мамой мальчиков не дают никаких результатов. Сейчас ее начали обзывать матами, проявили агрессию. Стеша испугалась и спряталась в женском туалете. Когда она вышла, один из мальчиков уже поджидал ее, схватил и начал таскать за волосы. Чтобы вырваться и постоять за себя, она пнула мальчика, за что тут же поплатилась. Он швырнул ее в дверь, на локте остался синяк», — написала Элеонора Зносок на личной странице в соцсети «ВКонтакте». Женщина отметила, что родители юных обидчиков не признают вину своих детей. Кроме того, в школе девочку отругали за то, что она пнула одноклассника. На данный момент жительница города обратилась в судебно-медицинскую экспертизу и написала заявление в полицию, с детьми работает психолог.