Уникальная встреча коренных народов РФ пройдет под Салехардом

Международный семинар ассоциации «Оленеводы мира» под Салехардом пройдет впервые. Он будет посвящен традиционной медицине коренных народов. Встреча экспертов, ученых, представителей коренной молодежи запланирована на 22 марта в поселке Горнокнязевске. Семинар пройдет в стилизованном чуме местного этнокомплекса. Соберутся около 50 представителей коренных народов России, сообщают в окружном департаменте внешнеэкономических связей.
«Международный семинар состоится 22 марта в природно-этнографическом комплексе в Горнокнязевске. Мероприятие соберет около 50 представителей коренных народов из Республики Якутия, Тыва, Бурятия, Камчатка, Сахалин, Ненецкого автономного округа, Коми республики, ХМАО, Китая, Хабаровского края, Иркутской области, горно-Алтайска и Ямала. Мероприятие пройдет в стилизованном чуме в гибридном формате, включающем дискуссионные площадки, мастер-классы и презентации», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсети «ВКонтакте».
Организаторы семинара — ассоциация «Оленеводы мира» и окружной департамент внешних связей — пригласили экспертов, ученых, представителей коренной молодежи, а также слушателей. Будут обсуждаться традиционные методы поддержания здоровья, участники обменяются знаниями и опытом. Приехать на встречу смогут все желающие.
Ранее URA.RU сообщало, что на салехардский семинар «Кочевые и полукочевые народы России» приехал специальный докладчик ООН по правам коренных народов Франциско Кали Цай. Об этом рассказал депутат Законодательного Собрания ЯНАО Эдуард Яунгад.
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