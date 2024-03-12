12 марта 2024

Уникальная встреча коренных народов РФ пройдет под Салехардом

Международный семинар по традиционной медицине коренных народов пройдет в ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
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IV Агропромышленная выставка. Ханты-Мансийск, чум
Семинар пройдет в стилизованном чуме местного этнокомплекса Фото:

Международный семинар ассоциации «Оленеводы мира» под Салехардом пройдет впервые. Он будет посвящен традиционной медицине коренных народов. Встреча экспертов, ученых, представителей коренной молодежи запланирована на 22 марта в поселке Горнокнязевске. Семинар пройдет в стилизованном чуме местного этнокомплекса. Соберутся около 50 представителей коренных народов России, сообщают в окружном департаменте внешнеэкономических связей.

«Международный семинар состоится 22 марта в природно-этнографическом комплексе в Горнокнязевске. Мероприятие соберет около 50 представителей коренных народов из Республики Якутия, Тыва, Бурятия, Камчатка, Сахалин, Ненецкого автономного округа, Коми республики, ХМАО, Китая, Хабаровского края, Иркутской области, горно-Алтайска и Ямала. Мероприятие пройдет в стилизованном чуме в гибридном формате, включающем дискуссионные площадки, мастер-классы и презентации», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсети «ВКонтакте».

Организаторы семинара — ассоциация «Оленеводы мира» и окружной департамент внешних связей — пригласили экспертов, ученых, представителей коренной молодежи, а также слушателей. Будут обсуждаться традиционные методы поддержания здоровья, участники обменяются знаниями и опытом. Приехать на встречу смогут все желающие.

Ранее URA.RU сообщало, что на салехардский семинар «Кочевые и полукочевые народы России» приехал специальный докладчик ООН по правам коренных народов Франциско Кали Цай. Об этом рассказал депутат Законодательного Собрания ЯНАО Эдуард Яунгад.

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Международный семинар ассоциации «Оленеводы мира» под Салехардом пройдет впервые. Он будет посвящен традиционной медицине коренных народов. Встреча экспертов, ученых, представителей коренной молодежи запланирована на 22 марта в поселке Горнокнязевске. Семинар пройдет в стилизованном чуме местного этнокомплекса. Соберутся около 50 представителей коренных народов России, сообщают в окружном департаменте внешнеэкономических связей. «Международный семинар состоится 22 марта в природно-этнографическом комплексе в Горнокнязевске. Мероприятие соберет около 50 представителей коренных народов из Республики Якутия, Тыва, Бурятия, Камчатка, Сахалин, Ненецкого автономного округа, Коми республики, ХМАО, Китая, Хабаровского края, Иркутской области, горно-Алтайска и Ямала. Мероприятие пройдет в стилизованном чуме в гибридном формате, включающем дискуссионные площадки, мастер-классы и презентации», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсети «ВКонтакте». Организаторы семинара — ассоциация «Оленеводы мира» и окружной департамент внешних связей — пригласили экспертов, ученых, представителей коренной молодежи, а также слушателей. Будут обсуждаться традиционные методы поддержания здоровья, участники обменяются знаниями и опытом. Приехать на встречу смогут все желающие. Ранее URA.RU сообщало, что на салехардский семинар «Кочевые и полукочевые народы России» приехал специальный докладчик ООН по правам коренных народов Франциско Кали Цай. Об этом рассказал депутат Законодательного Собрания ЯНАО Эдуард Яунгад.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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